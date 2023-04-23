В субботу «Реал» разобрался с «Сельтой» 2:0, в обоих мячах есть прямая заслуга Марко Асенсио. Испанец и создал момент партнеру, и забил сам.

Асенсио проводит лучший сезон в «Мадриде»: 11 мячей и 7 голевых передач, хотя играет с частотой запасного (всего 1500 минут во всех турнирах). В Ла Лиге – вообще космос: 1038 минут, 8 мячей и 5 ассистов.

Фанат «Реала» обратил внимание, что Марко набрал пиковую форму после игры с «Мальоркой» в сентябре. В том матче «Реал» никак не мог дожать соперника, а Асенсио рвался на поле – но Анчелотти отказал испанцу.

Марко бросил манишку и пнул бутылку с водой в строну главного тренера.

А потом сидел надутым – очень уж хотелось выйти против бывшего клуба.

В следующем матче – с «Лейпцигом» в ЛЧ – Анчелотти выпустил Асенсио при счете 0:0 на 64 минуте. Марко помог команде забить, и забил сам: «Реал» выиграл 2:0 – и Асенсио прорвало.

В этом сезоне больше Асенсио забивают только Бензема (26 голов), Винисиус (21), Родриго (13) и Вальверде (12) – но у каждого из них в 2 или 3 раза больше игровых минут. Так что Марко с 11 мячами выглядит мегаполезным.