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Все из-за ссоры с Анчелотти. Фанат обратил внимание, когда Асенсио снова начал блистать – 11 голов и 7 ассистов!

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В субботу «Реал» разобрался с «Сельтой» 2:0, в обоих мячах есть прямая заслуга Марко Асенсио. Испанец и создал момент партнеру, и забил сам.

Real Madrid 2:0 Celta Vigo - REAL TOTAL

Асенсио проводит лучший сезон в «Мадриде»: 11 мячей и 7 голевых передач, хотя играет с частотой запасного (всего 1500 минут во всех турнирах). В Ла Лиге – вообще космос: 1038 минут, 8 мячей и 5 ассистов.

Фанат «Реала» обратил внимание, что Марко набрал пиковую форму после игры с «Мальоркой» в сентябре. В том матче «Реал» никак не мог дожать соперника, а Асенсио рвался на поле – но Анчелотти отказал испанцу.

Марко бросил манишку и пнул бутылку с водой в строну главного тренера.

А потом сидел надутым – очень уж хотелось выйти против бывшего клуба.

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В следующем матче – с «Лейпцигом» в ЛЧ – Анчелотти выпустил Асенсио при счете 0:0 на 64 минуте. Марко помог команде забить, и забил сам: «Реал» выиграл 2:0 – и Асенсио прорвало.

В этом сезоне больше Асенсио забивают только Бензема (26 голов), Винисиус (21), Родриго (13) и Вальверде (12) – но у каждого из них в 2 или 3 раза больше игровых минут. Так что Марко с 11 мячами выглядит мегаполезным.

4 комментария

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ZA.RMA
Возможно после того матча - у Асенсио и Карло был диалог, после которого всё разрешилось?

Но по моему, Асенсио стал играть уверенне потому что стал чаще выходить на поле последние 3 месяца - практика даёт свои плоды
+4
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+4
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Андрей Хенто
Ответ ZA.RMA
Ого, я такую информацию не видела, возможно упустила..но это же супер, когда человек после критики работает, а не сдаётся - тут роль играет и здоровое отношение к себе)
Абсолютно верно, на критику нужно реагировать правильно и Марко так и сделал и теперь всем критикам отвечает блестящей игрой на поле.
+1
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Андрей Хенто
Ответ ZA.RMA
Возможно после того матча - у Асенсио и Карло был диалог, после которого всё разрешилось? Но по моему, Асенсио стал играть уверенне потому что стал чаще выходить на поле последние 3 месяца - практика даёт свои плоды
Плюс контракт заканчивается и он своей игрой доказал, что его надо продлить и возможно даже на тех условиях, на который он хочет, главное чтобы эта магия не исчезла после продления, история знает много и таких примеров. Но то, что Марко в последние два месяца прибавил - факт. Да и я читал статью, что Марко после промаха пенальти Мальорке в феврале, когда команда на выезде потерпела минимальное поражение засучил рукава, стал оставаться после тренировок, стал больше заниматься в тренажерном зале, так сильно задела его тогда критика. И это приносит свои плоды.
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ZA.RMA
Ответ Андрей Хенто
Плюс контракт заканчивается и он своей игрой доказал, что его надо продлить и возможно даже на тех условиях, на который он хочет, главное чтобы эта магия не исчезла после продления, история знает много и таких примеров. Но то, что Марко в последние два месяца прибавил - факт. Да и я читал статью, что Марко после промаха пенальти Мальорке в феврале, когда команда на выезде потерпела минимальное поражение засучил рукава, стал оставаться после тренировок, стал больше заниматься в тренажерном зале, так сильно задела его тогда критика. И это приносит свои плоды.
Ого, я такую информацию не видела, возможно упустила..но это же супер, когда человек после критики работает, а не сдаётся - тут роль играет и здоровое отношение к себе)
0
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