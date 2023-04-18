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📸 Куртуа одним жестом ответил фанатам «Челси» на свист с трибун. А заодно растопил сердца поклонников «Реала»

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Весь ответный матч «Челси» и «Реала» Тибо Куртуа слышит в свой адрес свист с трибун «Стэмфорд Бридж».

В концовке первого тайма экс-голкипер «Челси» эффектно спас свою нынешнюю команду. Затем Куртуа красиво ответил фанатам «синих» на свист, а заодно растопил сердца поклонников «Реала».

Уходя на перерыв, Тибо поцеловал эмблему «Мадрида» на глазах у болельщиков лондонцев:

Фанаты «Реала» сходят с ума в соцсетях:

💭 «Это мой голкипер! Как же я горд!»

💭 «Я не могу поверить в то, что Куртуа это сделал, как же он предан «Мадриду», я в восторге».

💭 «Настоящая легенда, чуваки, я так его люблю».

Главный герой встречи.

9 комментариев

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Андрей Хенто
Ответил на освистывание со стороны болельщиков Челси. Причем как поцелуем эмблемы, так и превосходной игрой. Шикарен.
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max mystique
Куртуа зверюга, тащил все что летело
+19
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+18
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Ruslan3132
Игрок матча, без сомнений!
+7
-1
+6
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Haman
Я помню сколько дерьма было вылито в адрес Куртуа некоторыми болельщиками, когда он только перешел в «Реал». Все припоминали ему то, что он был игроком «Атлетико», и яростно отстаивали Наваса. Но в итоге его профессионализм и мастерство перевесили надуманный хейт, а про Наваса уже никто и не вспоминает. Слишком хорош Куртуа. А главное возраст, ему только 30 лет, и впереди у него еще много лет в проф. футболе.
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Sanjar Sultonov
Это наш Тибо!
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Mustang Shelby
🤣🤣🤣👌🏻
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John Smith
Есть множество высококлассных вратарей, лично мне всегда нравился Канн, ноооо Тибо это просто стена!!!! Как говорится "не обойти, не перепрыгнуть")))
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John Smith
Ответ Haman
Я помню сколько дерьма было вылито в адрес Куртуа некоторыми болельщиками, когда он только перешел в «Реал». Все припоминали ему то, что он был игроком «Атлетико», и яростно отстаивали Наваса. Но в итоге его профессионализм и мастерство перевесили надуманный хейт, а про Наваса уже никто и не вспоминает. Слишком хорош Куртуа. А главное возраст, ему только 30 лет, и впереди у него еще много лет в проф. футболе.
Куртуа на сегодняшний день - эталон вратаря. Но я отдаю должное навасу, на ленточке он творил чудеса.
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