9 комментариев

📸 Куртуа одним жестом ответил фанатам «Челси» на свист с трибун. А заодно растопил сердца поклонников «Реала»
Весь ответный матч «Челси» и «Реала» Тибо Куртуа слышит в свой адрес свист с трибун «Стэмфорд Бридж».
В концовке первого тайма экс-голкипер «Челси» эффектно спас свою нынешнюю команду. Затем Куртуа красиво ответил фанатам «синих» на свист, а заодно растопил сердца поклонников «Реала».
Уходя на перерыв, Тибо поцеловал эмблему «Мадрида» на глазах у болельщиков лондонцев:
Фанаты «Реала» сходят с ума в соцсетях:
💭 «Это мой голкипер! Как же я горд!»
💭 «Я не могу поверить в то, что Куртуа это сделал, как же он предан «Мадриду», я в восторге».
💭 «Настоящая легенда, чуваки, я так его люблю».
Главный герой встречи.
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