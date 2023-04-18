9 комментариев

Весь ответный матч «Челси» и «Реала» Тибо Куртуа слышит в свой адрес свист с трибун «Стэмфорд Бридж».

В концовке первого тайма экс-голкипер «Челси» эффектно спас свою нынешнюю команду. Затем Куртуа красиво ответил фанатам «синих» на свист, а заодно растопил сердца поклонников «Реала».

Уходя на перерыв, Тибо поцеловал эмблему «Мадрида» на глазах у болельщиков лондонцев:

Фанаты «Реала» сходят с ума в соцсетях:

💭 «Это мой голкипер! Как же я горд!»

💭 «Я не могу поверить в то, что Куртуа это сделал, как же он предан «Мадриду», я в восторге».

💭 «Настоящая легенда, чуваки, я так его люблю».

Главный герой встречи.