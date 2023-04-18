12 комментариев

📸 Куртуа сделал безумный сейв в ответном матче «Реала» и «Челси»! Одноклубники Тибо были в восторге
«Реал» сражается с «Челси» за выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Лондонцы в ответной встрече команд действуют гораздо острее. В концовке первого тайма Кукурелья мог открыть счет, но Куртуа, которого фанаты «синих» освистывают весь матч, эффектно спас свою команду.
Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами сейва бельгийца:
Одноклубники Тибо были даже в большем восторге, чем поклонники «Мадрида».
В соцсетях голкипера уже сравнили с Суперменом:
💭 «Куртуа, когда сделал этот сейв».
Для «Мадрида» Тибо точно герой.
не зря же в жизни он болван
Сейв в ближний и восторг от действий Кортуа - мне вас жаль всех. Для начала, Холланд забил больше чем вся команда Челси. О чем говорить вообще. 🤣🤣🤣
Удачи глоры)