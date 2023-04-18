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📸 Куртуа сделал безумный сейв в ответном матче «Реала» и «Челси»! Одноклубники Тибо были в восторге

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«Реал» сражается с «Челси» за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Лондонцы в ответной встрече команд действуют гораздо острее. В концовке первого тайма Кукурелья мог открыть счет, но Куртуа, которого фанаты «синих» освистывают весь матч, эффектно спас свою команду.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами сейва бельгийца:

Одноклубники Тибо были даже в большем восторге, чем поклонники «Мадрида».

В соцсетях голкипера уже сравнили с Суперменом:

💭 «Куртуа, когда сделал этот сейв».

Для «Мадрида» Тибо точно герой.

12 комментариев

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Андрей Хенто
Лучший голкипер планеты, шикарно сложился, важнейший сэйв совершил.
+30
-2
+28
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udiekemen
Ответ Андрей Хенто
Лучший голкипер планеты, шикарно сложился, важнейший сэйв совершил.
Вселенной скажем)
+7
-1
+6
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udiekemen
Лучший голкипер)
+5
0
+5
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Биограф Венгера
как говорится, вот э сэйв! хотя на самом деле Кукарелья просто хреново пробил как за него такие деньги заплатили.
+4
0
+4
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Ola BP
Как же долго этот брокколи подстраивался под удар, просто ужас
+2
0
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Ds Moriarty
Принес в копилку Мадрида 10мультов
+1
0
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olimbek
Куртуа отразил вся и все.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ юрий геннадьевич
Готовь платок и тазик для слез, ждем лучшего голкипера в матче с сити, надеюсь голкипер планеты подъедет на матч
Ахинею пишет наш Юран
не зря же в жизни он болван
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юрий геннадьевич
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Ахинею пишет наш Юран не зря же в жизни он болван
Ахинея, это когда глоры реала радуются победой над мертвым Челси, где канте в роли нападающего два раза мимо ворот заваливает.
Сейв в ближний и восторг от действий Кортуа - мне вас жаль всех. Для начала, Холланд забил больше чем вся команда Челси. О чем говорить вообще. 🤣🤣🤣
Удачи глоры)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ юрий геннадьевич
Ахинея, это когда глоры реала радуются победой над мертвым Челси, где канте в роли нападающего два раза мимо ворот заваливает. Сейв в ближний и восторг от действий Кортуа - мне вас жаль всех. Для начала, Холланд забил больше чем вся команда Челси. О чем говорить вообще. 🤣🤣🤣 Удачи глоры)
Вот ты чудной Юран, в том, что Челси мёртвый разве Реал виноват? и что по твоему детскому рассуждению болельщики вместо радости, рыдать должны после победы?
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юрий геннадьевич
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Вот ты чудной Юран, в том, что Челси мёртвый разве Реал виноват? и что по твоему детскому рассуждению болельщики вместо радости, рыдать должны после победы?
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ юрий геннадьевич
Комментарий удален модератором
Юран это ты видимо водяры перепил, срочно опохмелись, а то реально уже всякую чушь пишешь..причём тут то, что нас ждёт? победа и проход дальше произошло сегодня и прямо сейчас, а там с кем встречаться и как все сложится это время покажет, и причём тут вообще Куртуа, я разве что то писал про него?
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