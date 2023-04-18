12 комментариев

«Реал» сражается с «Челси» за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Лондонцы в ответной встрече команд действуют гораздо острее. В концовке первого тайма Кукурелья мог открыть счет, но Куртуа, которого фанаты «синих» освистывают весь матч, эффектно спас свою команду.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами сейва бельгийца:

Одноклубники Тибо были даже в большем восторге, чем поклонники «Мадрида».

В соцсетях голкипера уже сравнили с Суперменом:

💭 «Куртуа, когда сделал этот сейв».

Для «Мадрида» Тибо точно герой.