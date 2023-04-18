Если «Реал Мадрид» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, то Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Эдера Милитао в первом матче. Бразилец получил очередную желтую карточку на 21-й минуте встречи с «Челси», когда пошёл страховать правый край обороны, но перестарался, сфолив на Хаверце.

Вне всяких сомнений, для «Мадрида» отсутствие Милитао в полуфинале – очень плохая новость. Бразилец – ключевой игрок для обороны «сливочных».