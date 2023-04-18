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Без Милитао: бразилец пропустит первый полуфинальный матч ЛЧ, если «Реал» пройдет дальше

Эдер Милитао Эдер Милитао
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Если «Реал Мадрид» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, то Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Эдера Милитао в первом матче. Бразилец получил очередную желтую карточку на 21-й минуте встречи с «Челси», когда  пошёл страховать правый край обороны, но перестарался, сфолив на Хаверце.

Вне всяких сомнений, для «Мадрида» отсутствие Милитао в полуфинале – очень плохая новость. Бразилец – ключевой игрок для обороны «сливочных».

3 комментария

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Андрей Хенто
Огромная потеря для Мадрида, надеюсь, что Рюдигер припас свой лучший матч за Мадрид именно на матч с Сити. Хотя возможно выйдет и Начо.
+8
0
+8
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Артём Громов
Помним что было, когда Рамос пропустил игру с Сити… Страшно:(((
+4
0
+4
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Alexei Rusinov
Из всех камбеков прошлого года, именно с Сити казался на самого тоненького.
А теперь будет плюс Холанд и минус Милитао.
Будет очень тяжело в этом году.
0
0
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