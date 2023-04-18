Без Милитао: бразилец пропустит первый полуфинальный матч ЛЧ, если «Реал» пройдет дальше
Если «Реал Мадрид» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, то Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Эдера Милитао в первом матче. Бразилец получил очередную желтую карточку на 21-й минуте встречи с «Челси», когда пошёл страховать правый край обороны, но перестарался, сфолив на Хаверце.
Вне всяких сомнений, для «Мадрида» отсутствие Милитао в полуфинале – очень плохая новость. Бразилец – ключевой игрок для обороны «сливочных».
А теперь будет плюс Холанд и минус Милитао.
Будет очень тяжело в этом году.