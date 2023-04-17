11 комментариев

Всего за шесть игр до конца сезона «Кастилья» лидирует в своей лиге.

Команда Рауля забила 50 голов, автором 15 из которых стал Серхио Аррибас.

«Кастилья» находится на пути к прямому переходу в Сегунду. Если подопечные Рауля завоюют повышение, то будут играть с более сильными соперниками и набираться опыта.

Однако «Кастилья» не сможет попасть в Ла Лигу, поскольку резервным командам не разрешается играть в том же дивизионе, что и их основным командам.