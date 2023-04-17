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«Кастилья» близка к переходу в Сегунду. Рассказываем, как дела у второй команды «Реала»

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Всего за шесть игр до конца сезона «Кастилья» лидирует в своей лиге.

Команда Рауля забила 50 голов, автором 15 из которых стал Серхио Аррибас.

«Кастилья» находится на пути к прямому переходу в Сегунду. Если подопечные Рауля завоюют повышение, то будут играть с более сильными соперниками и набираться опыта.

Однако «Кастилья» не сможет попасть в Ла Лигу, поскольку резервным командам не разрешается играть в том же дивизионе, что и их основным командам.

 

11 комментариев

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Raul14
это очень большой шанс чтобы выйти в сегунду и играть там со СпотифайКлубом))
+8
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Евгений Лац
О, депортиво ла корунья, давно не виделись :)
+4
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+4
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Михаил Лубянский
Кастилья это конечно круто,но я бы хотел депортиво увидеть хотя бы в сегунде
+2
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+2
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Adi Sars
Ответ Евгений Лац
О, депортиво ла корунья, давно не виделись :)
Тоже офигел, когда их увидел) не знал что они в третьем
+2
0
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Андрей Хенто
Аррибас прекрасен, настоящий лидер и капитан команды, надеюсь, что в будущем он намного чаще будет получать шансы в первой команде, в тех матчах, что он выходил при Зидане и Анчелотти он смотрелся весьма неплохо.
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Артур Коркмасов
Рауль хорош)
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дамьен
Алькоркон...
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Нефанатик
Реал однажды сыграл с Кастильей в финале кубка Испании.
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Кентуки
Было бы круто! А если бы Реал и Кастилья играли в финале кубка короля!
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Mustang Shelby
Ответ Евгений Лац
О, депортиво ла корунья, давно не виделись :)
Это наверно вторая команда депора
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Дороф
Ответ Нефанатик
Реал однажды сыграл с Кастильей в финале кубка Испании.
Если я не ошибаюсь, то в следующем после того финала сезоне Кастилья играла в тогдашнем аналоге ЛЕ.
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