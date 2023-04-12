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Карло Анчелотти обошел Дель Боске после победы в матче «Реал»-«Челси»

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Мигель Муньос
Висенте Дель Боске Висенте Дель Боске
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«Реал Мадрид» обыграл «Челси» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Эта победа стала особенной для Карло Анчелотти – теперь итальянец второй тренер «Мадрида» с наибольшим количеством побед в турнире. На счету Карло 35 триумфов с Королевским клубом в 47 матчах в главном европейском соревновании. Таким образом Карло Анчелотти обошел Висенте Дель Боске (34) и впереди остался только Мигель Муньос (41).

Карло Анчелотти проводит свой четвертый сезон в «Мадриде», у него 74,4% побед. Чаще всего под руководством итальянца в Лиге чемпионов «Реал» обыгрывал «Ливерпуль» (5).

Карло Анчелотти остается легендой турнира – он единственный тренер, которому четыре раза удалось победить в Лиге чемпионов (дважды с «Мадридом» и дважды с «Миланом»).

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