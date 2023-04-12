«Реал Мадрид» обыграл «Челси» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Эта победа стала особенной для Карло Анчелотти – теперь итальянец второй тренер «Мадрида» с наибольшим количеством побед в турнире. На счету Карло 35 триумфов с Королевским клубом в 47 матчах в главном европейском соревновании. Таким образом Карло Анчелотти обошел Висенте Дель Боске (34) и впереди остался только Мигель Муньос (41).

Карло Анчелотти проводит свой четвертый сезон в «Мадриде», у него 74,4% побед. Чаще всего под руководством итальянца в Лиге чемпионов «Реал» обыгрывал «Ливерпуль» (5).

Карло Анчелотти остается легендой турнира – он единственный тренер, которому четыре раза удалось победить в Лиге чемпионов (дважды с «Мадридом» и дважды с «Миланом»).