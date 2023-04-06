Все уважают Карима.

Начо Фернандес провел почти весь полуфинальный матч против «Барселоны» на скамейке запасных. Он получил всего пять минут игрового времени, заменив на 88-й минуте Карима Бензема.

Когда защитник выходил на поле, нападающий отдал ему капитанскую повязку.

Но, как только игроки вернулись в раздевалку после финального свистка, Начо вернул ее Бензема.

Карим точно это заслужил, ведь ему удалось привести «Реал» к первому за девять лет финалу Кубка Испании — он забил 3 из 4 голов команды.

Какое уважение к заслугам партнера по команде от Начо.