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Эден Азар вышел на поле впервые с января: перед заменой бельгиец буквально светился от счастья🤩🤩🤩

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Эден Азар Эден Азар
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Отметил выход голевой передачей.

Азар в последний раз играл за «Реал» в Кубке – было это аж 3 января. В матче с «Вальядолидом» он появился на поле на 65-й минуте – перед выходом счастливого бельгийца собирали в игру всей командой.

В итоге Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге. Полузащитник «Реала» перехватил передачу голкипера «Вальядолида» Серхио Асенхо на 1-й добавленной ко второму тайму минуте матча 27-го тура Ла Лиги. После этого он выкатил мяч под удар Лукасу Васкесу, и защитник в касание сделал счет 6:0.

В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отметился только в Лиге чемпионов, забив «Селтику» 6 сентября.

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