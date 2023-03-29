Отвечает очень надежный журналист.

В своем последнем материале для The Athletic авторитетный журналист Марио Кортегана представил обновленную информацию о будущем Начо Фернандеса, Марко Асенсио и Дани Себальоса. Контракты всех троих игроков истекают в конце сезона.

Начо еще не принял решение относительно своего будущего, поскольку у него есть заманчивое предложение из MLS. Тем не менее, он, похоже, готов продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Источники, близкие к футболисту, считают, что игрок склоняется к продлению контракта с «Реалом»

Асенсио тоже получил предложение от «Мадрида», но оно его не устроило. Игрок хочет ведущую роль в команде и значительное повышение зарплаты.

А вот с Себальосом «Реал Мадрид» еще не связался. Сам игрок неоднократно говорил, что хотел бы продлить контракт, так что он ждёт предложение от клуба и не намерен пока думать об уходе.

Стоит отметить, что по окончании сезона также истекают контракты Тони Крооса, Луки Модрича, Карима Бензема и Мариано Диаса.

Сообщалось, что французский нападающий уже достиг договоренности с клубом и новый контракт будет вскоре подписан. Диас точно покинет клуб, а вот будущее Крооса и Модрича до сих пор остается туманным.