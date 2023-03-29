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Контракты Начо, Себальоса и Асенсио заканчиваются этим летом. А как же там дела с продлением?

Дани Себальос Дани Себальос
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Марко Асенсио Марко Асенсио
Футбол Футбол

Отвечает очень надежный журналист.

В своем последнем материале для The Athletic авторитетный журналист Марио Кортегана представил обновленную информацию о будущем Начо Фернандеса, Марко Асенсио и Дани Себальоса. Контракты всех троих игроков истекают в конце сезона.

  • Начо еще не принял решение относительно своего будущего, поскольку у него есть заманчивое предложение из MLS. Тем не менее, он, похоже, готов продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Источники, близкие к футболисту, считают, что игрок склоняется к продлению контракта с «Реалом»
  • Асенсио тоже получил предложение от «Мадрида», но оно его не устроило. Игрок хочет ведущую роль в команде и значительное повышение зарплаты.
  • А вот с Себальосом «Реал Мадрид» еще не связался. Сам игрок неоднократно говорил, что хотел бы продлить контракт, так что он ждёт предложение от клуба и не намерен пока думать об уходе.

Стоит отметить, что по окончании сезона также истекают контракты Тони Крооса, Луки Модрича, Карима Бензема и Мариано Диаса.

Сообщалось, что французский нападающий уже достиг договоренности с клубом и новый контракт будет вскоре подписан. Диас точно покинет клуб, а вот будущее Крооса и Модрича до сих пор остается туманным.

1 комментарий

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RMFC12
Начо и в основе мог бы играть не хватает ему звездности просто - это бред конечно , так как и себальес , а асенсио продлить чисто для ротации
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