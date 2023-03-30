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Лунин настроен летом уйти из «Мадрида». Его будущее зависит от будущего Анчелотти

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Устал ждать шанса.

По данным Marca, Андрей Лунин этим летом хотел бы покинуть «Мадрид». Его контракт истекает только в следующем году. Молодой вратарь хочет перейти в клуб, который даст ему регулярную игровую практику.

Ранее испанские СМИ сообщали, что украинец был разочарован тем, что Анчелотти оставил его на скамейке запасных в кубковом матче против «Вильярреала». В Relevo считают, что голкипер останется в команде лишь в том случае, если алленаторе покинет команду в конце сезона.

В этом сезоне Лунин провел за «Мадрид» 11 матчей, в четырех сыграл «на ноль», а всего пропустил 9 мячей. Тем не менее, большинство из этих игр пришлись на время, когда Куртуа был травмирован.

1 комментарий

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Андрей Хенто
Давно пора, Лунину нужна стабильная игровая практика. Молодые должны играть, а на место второго вратаря нужно брать опытного голкипера, который будет понимать свою роль и готов в случае непредвиденных ситуация подменить Тибо + отдать игры Кубка Испании.
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