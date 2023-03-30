Устал ждать шанса.

По данным Marca, Андрей Лунин этим летом хотел бы покинуть «Мадрид». Его контракт истекает только в следующем году. Молодой вратарь хочет перейти в клуб, который даст ему регулярную игровую практику.

Ранее испанские СМИ сообщали, что украинец был разочарован тем, что Анчелотти оставил его на скамейке запасных в кубковом матче против «Вильярреала». В Relevo считают, что голкипер останется в команде лишь в том случае, если алленаторе покинет команду в конце сезона.

В этом сезоне Лунин провел за «Мадрид» 11 матчей, в четырех сыграл «на ноль», а всего пропустил 9 мячей. Тем не менее, большинство из этих игр пришлись на время, когда Куртуа был травмирован.