Модрич, Бензема и еще 5 футболистов «Реала», чьи контракты истекают в июне
Шесть ключевых игроков «Реала» и один запасной могут покинуть клуб в течение следующих 90 дней, когда истечет срок их контрактов. Давайте посмотрим, о каких игроках идет речь:
1. Карим Бензема
2. Тони Кроос
3. Марко Асенсио
4. Лука Модрич
5. Дани Себальос
6. Начо Фернандес
7. Мариано Диас.
По информации Marca, «Реал Мадрид» намерен начать переговоры о продлении контрактов с некоторыми из перечисленных игроков в апреле. Можно смело предположить, что клуб продолжит сотрудничество с более чем половиной футболистов из этого списка.
Кого из вышеупомянутых игроков вы хотите и дальше видеть в команде?
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