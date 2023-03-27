Шесть ключевых игроков «Реала» и один запасной могут покинуть клуб в течение следующих 90 дней, когда истечет срок их контрактов. Давайте посмотрим, о каких игроках идет речь:

1. Карим Бензема

2. Тони Кроос

3. Марко Асенсио

4. Лука Модрич

5. Дани Себальос

6. Начо Фернандес

7. Мариано Диас.

По информации Marca, «Реал Мадрид» намерен начать переговоры о продлении контрактов с некоторыми из перечисленных игроков в апреле. Можно смело предположить, что клуб продолжит сотрудничество с более чем половиной футболистов из этого списка.