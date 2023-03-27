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Модрич, Бензема и еще 5 футболистов «Реала», чьи контракты истекают в июне

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Шесть ключевых игроков «Реала» и один запасной могут покинуть клуб в течение следующих 90 дней, когда истечет срок их контрактов. Давайте посмотрим, о каких игроках идет речь: 

1. Карим Бензема  

2. Тони Кроос 

3. Марко Асенсио 

4. Лука Модрич 

5. Дани Себальос 

6. Начо Фернандес  

7. Мариано Диас. 

По информации Marca, «Реал Мадрид» намерен начать переговоры о продлении контрактов с некоторыми из перечисленных игроков в апреле. Можно смело предположить, что клуб продолжит сотрудничество с более чем половиной футболистов из этого списка. 

 Кого из вышеупомянутых игроков вы хотите и дальше видеть в команде? 

1 комментарий

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cektor
Диас что вообще делает в этой команде
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