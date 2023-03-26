Экс-мадридист Месут Озил назвал Серхио Рамоса лучшим защитником, с которым он когда-либо делил раздевалку.

«Серхио — лучший защитник всех времен. И у него лучший характер. Когда я пришел в «Реал», он был еще очень молод, но у него уже был очень сильный менталитет.

Было ясно, что рано или поздно он приведет «Реал» к победе в Лиге чемпионов. Он настоящий босс.

В то время он был одним из моих лучших друзей. Нам было очень весело и мы проводили много времени вместе вне тренировок.

Для меня было важно быстро адаптироваться в клубе, он мне очень помог. Даже спустя более десяти лет мы до сих пор на связи: время от времени посылаем друг другу сообщения".