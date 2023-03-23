В начале сезона-2022/23 Начо был игроком запаса, но из-за частых травм Давида Алабы испанец стал чаще появляться в старте. К концу марта у него уже 32 матча за «Мадрид» в этом сезоне, но клуб еще не предложил продление контракта, который истекает летом.

«Я много раз говорил это: «Я стараюсь жить настоящим». Сезон начался для меня очень сложно –почти не играл и не чувствовал себя очень важным.

Теперь все изменилось. Но контракт с «Мадридом» глобально ничего не поменяет. Каждое лето я разговариваю с клубом, с тренером, с семьей, и мы приняли решение.

Если я приеду, а «Мадрид» скажет мне, что я им не нужен, что мне делать? Не знаю. Тем не менее, по сей день я счастлив.

Я поговорю с клубом, и мы примем окончательное решение. Если все пойдет так, как складывается до сих пор, то будет очень легко», – сказал 33-летний защитник.