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Экс-голкипер «Реала» выразил чувства мадридистов по поводу отмененного гола Асенсио в трех смайликах

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Марко Асенсио забил, как мы думали, победный гол для «Мадрида» на 81-й минуте класико. Однако после просмотра VAR гол был отменен из-за предполагаемого офсайда.

Кадры не особенно убедительны —не видно, как Карвахаль отдавал мяч Марко; рука Асенсио находится на том же уровне, что и рука Кюнде.

Бывший вратарь «Мадрида» Ежи Дудек опубликовал скриншот кадра VAR всего с тремя смайликами, которые выражают все, что чувствуют мадридисты по поводу решения VAR.

В итоге «Барса» выиграла матч и, скорее всего, титул чемпиона Испании, поскольку оторвалась на 12 очков от «Реала».

Но вопросы остаются, особенно в свете дела Негрейры, которое показало, что каталонцы платили судьям, чтобы те принимали решения в их пользу.

2 комментария

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Роман Мамонтов
Ассенсио накосячил. Мог же чисто отыграть момент как профи.
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белошип
Очередное судейский ляп в пользу ’фкНегрейры’)
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