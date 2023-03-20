Марко Асенсио забил, как мы думали, победный гол для «Мадрида» на 81-й минуте класико. Однако после просмотра VAR гол был отменен из-за предполагаемого офсайда.

Кадры не особенно убедительны —не видно, как Карвахаль отдавал мяч Марко; рука Асенсио находится на том же уровне, что и рука Кюнде.

Бывший вратарь «Мадрида» Ежи Дудек опубликовал скриншот кадра VAR всего с тремя смайликами, которые выражают все, что чувствуют мадридисты по поводу решения VAR.

В итоге «Барса» выиграла матч и, скорее всего, титул чемпиона Испании, поскольку оторвалась на 12 очков от «Реала».

Но вопросы остаются, особенно в свете дела Негрейры, которое показало, что каталонцы платили судьям, чтобы те принимали решения в их пользу.