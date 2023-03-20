9 комментариев

Вчера «Реал Мадрид» потерпел поражение в класико и, по сути, лишился шансов на титул в Ла Лиге.

Болельщики Королевского клуба, разумеется, остались недовольны таким развитием событий, выступлением своей команды и особенно Дани Карвахаля – игрокам «Барселоны» не составило труда обойти старожила «Мадрида», некоторые фанаты в Twitter даже предположили, что Карвахаль играл за соперника.

🗨️@yardman103: «Анчелотти на выход – 0 тактики, Карвахаль на выход – этот парень просто мусор. Еще нужен новый нападающий, Бензема был где угодно, только не в штрафной».

🗨️@losblancoo: «Мы играли вдевятером, а у них на поле было 13 игроков: Карвахаль и Бензема играли за «Барсу».

🗨️@FrizzyFrance: «Пусть Карвахаль валит из моего клуба».

🗨️@daniel_mz11: «Если Карвахаль останется на правом фланге в следующем сезоне, то я больше за «Мадрид» не болею».

🗨️@AJ_segun: «Карвахаля надо арестовать».

🗨️@Belkace_RM: «Карвахаль — самая большая проблема в этой команде. На самом деле он даже близко не на уровне. Я бы сравнил его с Мариано Диасом и предпочел бы Мариано Диаса. Ты просто не можешь быть настолько плох? Он все делает неправильно. Он просто играет за соперника».

Карвахаль также несколько раз терял мяч на начальных этапах игры. Ему удалось выполнить только 70% из 54 попыток передач — самый низкий показатель среди всех игроков на поле.