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«Он играет за соперника». Болельщики «Мадрида» винят одного футболиста в поражении в класико

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Футбол Футбол

Вчера «Реал Мадрид» потерпел поражение в класико и, по сути, лишился шансов на титул в Ла Лиге.

Болельщики Королевского клуба, разумеется, остались недовольны таким развитием событий, выступлением своей команды и особенно Дани Карвахаля – игрокам «Барселоны» не составило труда обойти старожила «Мадрида», некоторые фанаты в Twitter даже предположили, что Карвахаль играл за соперника.

🗨️@yardman103: «Анчелотти на выход – 0 тактики, Карвахаль на выход – этот парень просто мусор. Еще нужен новый нападающий, Бензема был где угодно, только не в штрафной».

🗨️@losblancoo: «Мы играли вдевятером, а у них на поле было 13 игроков: Карвахаль и Бензема играли за «Барсу».

🗨️@FrizzyFrance: «Пусть Карвахаль валит из моего клуба».

🗨️@daniel_mz11: «Если Карвахаль останется на правом фланге в следующем сезоне, то я больше за «Мадрид» не болею».

🗨️@AJ_segun: «Карвахаля надо арестовать».

🗨️@Belkace_RM: «Карвахаль — самая большая проблема в этой команде. На самом деле он даже близко не на уровне. Я бы сравнил его с Мариано Диасом и предпочел бы Мариано Диаса. Ты просто не можешь быть настолько плох? Он все делает неправильно. Он просто играет за соперника».

Карвахаль также несколько раз терял мяч на начальных этапах игры. Ему удалось выполнить только 70% из 54 попыток передач — самый низкий показатель среди всех игроков на поле.

9 комментариев

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Jon Snow
Карвахаль играет отвратительно, но комментарии убогие.
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Максим Зайков
Ответ Растиньяк
«Из моего клуба»)) смешные хомячки Забыли уже как Карва был лучшим на своей позиции долгие годы, тогда дифирамбы пели
Он никогда не был лучшим, максимум одним из, да и то в конкретных матчах только
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VuNePonimaete
Канселу нам не нужен©
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30-71
Виноват Анчеллоти, да Карвахаль игру провалил,но какого было не заменить в перерыве Бензема и какого было убирать Камавингу???????
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fellx
Не стоит так жестко критиковать команду. Просто напомню, что последние годы команда планомерно проживает смену поколений. Из за того, что и в Барсе большие проблемы прошлый сезон выиграли без проблем. Копили деньги на Мбаппе не покупая ЦН, не получилось, остались с одним Бензема, который этот сезон играет где угодно, только не в штрафной, Адекватный фанатов Барсы с чемпионством, а Реал должен покупать не одного, а уже двух ЦН, на основу, в запас и третьим будет молодой уругваец из Кастильи. Все будет ок. Тем более есть еще ЛЧ
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Растиньяк
Ответ Highlander05
Бред бредовый, Дани прекрасно сиграл матч и у Левы хорошо отобрал мяч и проходы, точные пасы в штрафную соперника. Глупцы те кто думает, что Дани был плох. Все атаки через Вини предсказуемы, что оставили правый фланг без дела... Хотя атаки от туда были более опасны.
Он провалил матч. Но, он не виноват в этом
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Растиньяк
«Из моего клуба»)) смешные хомячки
Забыли уже как Карва был лучшим на своей позиции долгие годы, тогда дифирамбы пели
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Артур Коркмасов
На самом деле когда Реал атакует в штрафной никого нет, все располагаются вокруг штрафной! Когда атакует Барселона в штрафной больше игроков Барселоны чем Реала. Что это было я не знаю!
Что бы обыграть Барселону вернее громить их нужен тренер мадридиста, либо Рауль либо Гути, которые будут гнать в атаку! Анчелотти боится
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Highlander05
Бред бредовый, Дани прекрасно сиграл матч и у Левы хорошо отобрал мяч и проходы, точные пасы в штрафную соперника. Глупцы те кто думает, что Дани был плох. Все атаки через Вини предсказуемы, что оставили правый фланг без дела... Хотя атаки от туда были более опасны.
+8
-3
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