«Когда Азар вернулся из Катара, он тренировался очень хорошо и ждал шанса, потому что бразильцев не было с командой», - рассказывает Тибо Куртуа о злоключениях друга изданию Marca.

«Шанса он так и не получил, поэтому поник. Но он никогда не проявлял неуважения к кому-либо».

Азар не играл за «Реал Мадрид» в Ла Лиге с сентября прошлого года. В последний раз он выходил на поле в составе «сливочных» 3 января – это было в матче Кубка Короля с «Касереньо»

Бельгиец забил один гол в семи матчах за «Реал» в этом сезоне. Тем не менее, Азар не готов уходить из клуба и намерен доработать свой контракт.

Карло Анчелотти подтвердил, что почти не общается с Азаром, а все игровое время достается Винисиусу.