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«Шанса он так и не получил, поэтому поник». Тибо Куртуа о положении Азара в «Мадриде»

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«Когда Азар вернулся из Катара, он тренировался очень хорошо и ждал шанса, потому что бразильцев не было с командой», - рассказывает Тибо Куртуа о злоключениях друга изданию Marca.

«Шанса он так и не получил, поэтому поник. Но он никогда не проявлял неуважения к кому-либо».

Азар не играл за «Реал Мадрид» в Ла Лиге с сентября прошлого года. В последний раз он выходил на поле в составе «сливочных» 3 января – это было в матче Кубка Короля с «Касереньо»

Бельгиец забил один гол в семи матчах за «Реал» в этом сезоне. Тем не менее, Азар не готов уходить из клуба и намерен доработать свой контракт.

Карло Анчелотти подтвердил, что почти не общается с Азаром, а все игровое время достается Винисиусу.

2 комментария

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ZA.RMA
В своё время он получал очень много шансов..конечно, жалко, что такой игрок превратился в лавочника, но травмы+психология, а затем и нежелание - сделали своё дело.
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Андрей Хенто
Так если бы он работал больше всех, пахал на тренировках, получил бы свой шанс- просто Азар смирился с таким положением дел, грех жаловаться, с первых рядов наблюдает за игрой великого клуба, получая при этом больше всех зарплату. Конечно жаль, что так получилось, но во вашем виноват Эден сам.
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