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«Чувствую себя гораздо счастливее». После победы над «Эспаньолом» Начо высказался о своем будущем в «Реале»

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Начо Фернандес Начо Фернандес
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В 25-м туре Ла Лиги «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1. Уже в добавленное к матчу время Асенсио забил после тонкой передачи Начо.

Фернандес провел на поле все 90 минут, хотя в этом сезоне легенда «сливочных» страдает от нехватки игрового времени. На матч с «Эспаньолом» Начо вышел с капитанской повязкой, а после игры высказался о своем будущем в клубе:

«Я еще не принял решение. Уверяю, оно не будет зависеть от количества игрового времени. Но, определенно, сейчас я чувствую себя гораздо счастливее. Если все будет двигаться так, как шло до сих пор, я просто не смогу найти где-то еще того счастья, которое получаю, защищая эти цвета. Мне нравится жить настоящим, и подобные моменты заставляют меня думать, что все будет хорошо».

Контракт Начо с «Реалом» истекает уже в июне этого года. Защитник находится в системе «Мадрида» с десяти лет, вряд ли «сливочные» так просто отпустят легенду клуба.

Хотели бы вы и дальше видеть Фернандеса в «Реале»?

6 комментариев

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Роман Гудков
Начо красавчик! Чётко подменяет в защите не теряя в качестве, и не уходит с нашего клуба, хотя мог бы спокойно играть в хорошем клубе в основе! Будь с нами брат!
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Андрей Хенто
Надеюсь продлят контракт с мадридистой, он это заслужил.
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xDe xDe
Начо обязательно нужно сохранять. Мадридист до мозга костей, сильно вырос в игровом плане после ухода Рамоса с Вараном, плюс может с большим или меньшим успехом закрыть любую позицию в обороне. Ценнейший игрок.
+4
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+4
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Бухгалтер2021
будет символично поднять кубок чемпионата испании в мае
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VuNePonimaete
Руководство обязано сделать всё, чтоб продлить Начо
+8
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Egor Noch
Контракт Начосу!
+6
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