В 25-м туре Ла Лиги «Реал» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1. Уже в добавленное к матчу время Асенсио забил после тонкой передачи Начо.

Фернандес провел на поле все 90 минут, хотя в этом сезоне легенда «сливочных» страдает от нехватки игрового времени. На матч с «Эспаньолом» Начо вышел с капитанской повязкой, а после игры высказался о своем будущем в клубе:

«Я еще не принял решение. Уверяю, оно не будет зависеть от количества игрового времени. Но, определенно, сейчас я чувствую себя гораздо счастливее. Если все будет двигаться так, как шло до сих пор, я просто не смогу найти где-то еще того счастья, которое получаю, защищая эти цвета. Мне нравится жить настоящим, и подобные моменты заставляют меня думать, что все будет хорошо».

Контракт Начо с «Реалом» истекает уже в июне этого года. Защитник находится в системе «Мадрида» с десяти лет, вряд ли «сливочные» так просто отпустят легенду клуба.

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