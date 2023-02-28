15 комментариев

Сегодня ночью в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), второе место занял Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), а третье Карим Бензема («Реал», Франция).

Капитан сборной Австрии и защитник «Мадрида» Давид Алаба принимал участие в голосовании и на первое место поставил Лионеля Месси, а на второе – Карима Бензема. Такой выбор австрийца вывел из себя некоторых радикально настроенных болельщиков «Мадрида».

В социальных сетях началась травля Алабы: болельщики стали писать расистские комментарии на странице футболиста, использовать эмодзи обезьяны и тег #AlabaOut.

Давиду пришлось ответить хейтерам, он опубликовал сообщение в сториз:

«Относительно награды FIFA The Best:

Сборная Австрии голосует за эту награду как команда, а не я один. Каждый в совете команды может голосовать, и именно так все и решается.

Все знают, особенно Карим, как я восхищаюсь им и его игрой. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это по-прежнему так. Без сомнения».