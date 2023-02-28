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Алаба ответил хейтерам и расистам, обвинившим его в предательстве из-за голосования на премии The Best

Давид Алаба Давид Алаба
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Сегодня ночью в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), второе место занял Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), а третье Карим Бензема («Реал», Франция).

Капитан сборной Австрии и защитник «Мадрида» Давид Алаба принимал участие в голосовании и на первое место поставил Лионеля Месси, а на второе – Карима Бензема. Такой выбор австрийца вывел из себя некоторых радикально настроенных болельщиков «Мадрида».

В социальных сетях началась травля Алабы: болельщики стали писать расистские комментарии на странице футболиста, использовать эмодзи обезьяны и тег #AlabaOut.

Давиду пришлось ответить хейтерам, он опубликовал сообщение в сториз:

«Относительно награды FIFA The Best:

Сборная Австрии голосует за эту награду как команда, а не я один. Каждый в совете команды может голосовать, и именно так все и решается.

Все знают, особенно Карим, как я восхищаюсь им и его игрой. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это по-прежнему так. Без сомнения».

15 комментариев

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Alexisss Sanchezzz
Не надо отправдываться,Алаба. Ты проголосовал супер объективно. Только дурак подумает,что ты был не объективен
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Isaiah
так надо голосовать за лучшего игрока или за своего?
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Akbar Djumakulov
Это отмазки
0
0
0
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AnMe
Терпеть не могу таких отбитых фанов
Уважение хотя бы к своему проявите, если не к чужим
+4
0
+4
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shapor
Ответ Real_v_dushe
Это предательство и тупость Алабы. Я не понимаю, почему он не извиняется перед нами, болельщиками. Этот ответ делает ситуацию ещё хуже.
В тексте четко написано: это решение КОМАНДЫ, капитаном которой он является. И где тут предательство, что за тупость?
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ZA.RMA
Глупо проявлять такой негатив к игроку, который только год в команде..жесть просто

Алаба же мог, конечно, выбрать Бензема, но если он этого не сделал - тоже ничего такого нет

Такие награды всегда очень субъективные и мир делится на 2 мнения - только правых там нет.
0
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Stas Nadtochy
Ответ Real_v_dushe
Это предательство и тупость Алабы. Я не понимаю, почему он не извиняется перед нами, болельщиками. Этот ответ делает ситуацию ещё хуже.
а кажется, что тупость болелов просто)
+2
0
+2
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Stas Nadtochy
Ответ mootoo
слабенькое оправдание
начнем с того, что он вобще не должен оправдываться ни перед кем. Он проголосовал как посчитал нужным, а глупые глоры могут плакать где нибудь в сторонке
+1
-1
0
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Роман Лазарев
Ответ Real_v_dushe
Это предательство и тупость Алабы. Я не понимаю, почему он не извиняется перед нами, болельщиками. Этот ответ делает ситуацию ещё хуже.
Личное мнение = предательство?
+4
0
+4
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Behruz Nazimov
Для меня Бензема Лучший нападающий в Мире
Также Левандовски : Чё?
0
-1
-1
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mootoo
слабенькое оправдание
0
-3
-3
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Real_v_dushe
Это предательство и тупость Алабы. Я не понимаю, почему он не извиняется перед нами, болельщиками. Этот ответ делает ситуацию ещё хуже.
0
-7
-7
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Я не понял, он обязан голосовать, как партия скажет? Даде, если бы и сам голосовал - это его выбор, все, точка.
Жаль, но среди болельщиков много просто глупых людей.
+8
0
+8
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Umar Yunuszoda
Алабой аут негр
+2
-3
-1
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Real_v_dushe
Вопрос не в том, как вы там у себя голосуете, вопрос в том, что рядом с этим позорным голосованием твоей фамилии не должно было быть вообще!
+1
-4
-3
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