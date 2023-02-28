15 комментариев

Алаба ответил хейтерам и расистам, обвинившим его в предательстве из-за голосования на премии The Best
Сегодня ночью в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), второе место занял Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), а третье Карим Бензема («Реал», Франция).
Капитан сборной Австрии и защитник «Мадрида» Давид Алаба принимал участие в голосовании и на первое место поставил Лионеля Месси, а на второе – Карима Бензема. Такой выбор австрийца вывел из себя некоторых радикально настроенных болельщиков «Мадрида».
В социальных сетях началась травля Алабы: болельщики стали писать расистские комментарии на странице футболиста, использовать эмодзи обезьяны и тег #AlabaOut.
Давиду пришлось ответить хейтерам, он опубликовал сообщение в сториз:
«Относительно награды FIFA The Best:
Сборная Австрии голосует за эту награду как команда, а не я один. Каждый в совете команды может голосовать, и именно так все и решается.
Все знают, особенно Карим, как я восхищаюсь им и его игрой. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это по-прежнему так. Без сомнения».
Уважение хотя бы к своему проявите, если не к чужим
Алаба же мог, конечно, выбрать Бензема, но если он этого не сделал - тоже ничего такого нет
Такие награды всегда очень субъективные и мир делится на 2 мнения - только правых там нет.
Также Левандовски : Чё?
Жаль, но среди болельщиков много просто глупых людей.