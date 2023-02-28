Даже если «Реал Мадрид» не подпишет новых игроков будущим летом, то глубина состава команды все равно будет впечатлять.

Давайте посмотрим, как может выглядеть состав «сливочных» в следующем сезоне:

Хорошие новости: наконец-то появится надежный дублер у Ферлана Менди, который, кстати может быть и левым вингером – Фран Гарсия точно будет в первой команде.

Винисиус Тобиас усилит правый фланг.

Браим Диас вернется в клуб и, возможно, заменит Марко Асенсио, который уйдет, как свободный агент. Браим может играть и в центре полузащиты, и ближе к атаке.

Наконец, Альваро Родригес станет дублером Карима Бензема.

Самое классное в этой потенциальной команде то, что многие игроки многофункциональны и могут действовать на разных позициях.