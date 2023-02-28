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С Альваро и Винисиусом Тобиасом: впечатляющий состав «Реала» на сезон 2023/24

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Даже если «Реал Мадрид» не подпишет новых игроков будущим летом, то глубина состава команды все равно будет впечатлять.

Давайте посмотрим, как может выглядеть состав «сливочных» в следующем сезоне:

Хорошие новости: наконец-то появится надежный дублер у Ферлана Менди, который, кстати может быть и левым вингером – Фран Гарсия точно будет в первой команде.

Винисиус Тобиас усилит правый фланг.

Браим Диас вернется в клуб и, возможно, заменит Марко Асенсио, который уйдет, как свободный агент. Браим может играть и в центре полузащиты, и ближе к атаке.

Наконец, Альваро Родригес станет дублером Карима Бензема.

Самое классное в этой потенциальной команде то, что многие игроки многофункциональны и могут действовать на разных позициях.

5 комментариев

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Костя Киреев
Ну такое себе на самом деле. Ни один из дублеров не выглядит даже приблизительно адекватной заменой игроку основы. НУ кроме разве что крайних защитников и то Менди и Карвахаль прям очень сильно сдали в этом сезоне.
Ну и Вальверде уже давно игрок основы.
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Asad Nizamov
Вспоминаю легендарный состав 2022/2023 с Холандом и Мбаппе...
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Подкат Пенальтьевич
Х-ня, а не состав, ничего впечатляющиего
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f0rmoceft
Браим классическая десятка, на правом фланге так себе
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Shukhrat Ruziyev
если реал три таза подряд проиграет игру то овтор этого поста резко удалит эту новость))
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