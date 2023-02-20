Рауль подтвердил, что игрок «Кастильи» получит шанс сыграть за «Реал» против «Ливерпуля» в ЛЧ

Тренер «Кастильи» Рауль подтвердил, что его игрок Альваро Родригес присоединится к «Мадриду» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Альваро Родригес получит шанс поехать с первой командой в Ливерпуль», - сказал Рауль прессе.

Альваро впечатлил Карло Анчелотти работой на тренировках и на поле в матче с «Осасуной». Молодой футболист вышел со скамейки запасных и записал в свой актив две голевые передачи – на Винисиуса и на Марко Асенсио. Засчитан был только ассист на Асенсио, поскольку Вини оказался в офсайде.