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Рауль подтвердил, что игрок «Кастильи» получит шанс сыграть за «Реал» против «Ливерпуля» в ЛЧ

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Альваро Родригес
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Тренер «Кастильи» Рауль подтвердил, что его игрок Альваро Родригес присоединится к  «Мадриду» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Альваро Родригес получит шанс поехать с первой командой в Ливерпуль», - сказал Рауль прессе.

Альваро впечатлил Карло Анчелотти работой на тренировках и на поле в матче с «Осасуной». Молодой футболист вышел со скамейки запасных и записал в свой актив две голевые передачи – на Винисиуса и на Марко Асенсио. Засчитан был только ассист на Асенсио, поскольку Вини оказался в офсайде.

1 комментарий

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asker15041993
Удачи,!! Желаю молодому поколению показать себя в основе, попытаться забить гол, и выиграть это противостояние ! Чувствуется мастерство Рауля..
Побед и только побед - Вамос Реал!!!
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