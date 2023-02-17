Рафа Бенитес с грустью вспоминает работу в «Реале»: журналисты врали о конфликте с Роналду, считает увольнение несправедливым

Рафа Бенитес вспомнил свой опыт работы тренером «Реала».

3 июня 2015 года Бенитес вернулся в Испанию возглавив «Мадрид». Контракт был заключен на три года. Несмотря на довольно неплохое турнирное положение команды уже в конце осени появились слухи о возможной отставке специалиста, в различных СМИ появлялась информация о его конфликте с лидером команды Роналду.

После крупного поражения в Эль-Класико от «Барселоны» (0:4) Бенитес подвергся критике со стороны болельщиков. Несмотря на неоднократные заявления президента «Реала» Флорентино Переса о поддержке Бенитеса 4 января 2016 года испанский специалист покинул свой пост, на котором его сменил бывший игрок «сливочных» Зинедин Зидан.

«Я умею анализировать. Я смотрю, будет ли у вас поддержка, есть ли деньги… Но найти правильный проект непросто. Я не буду тренировать «Ливерпуль», потому что у них есть Юрген Клопп, и у него все хорошо. И я не смогу перейти в большие команды, потому что я уже был с их соперниками», — объяснил Бенитес.

«Предложения, которые у меня были, не мотивируют меня». Но Бенитес не исключил, что в будущем будет тренировать «Атлетико Мадрид»: «Есть команды, которые никогда не назначат меня, потому что я был с соперником. Как «Барселона»… Но «Атлетико» это другое...»

Похоже, что Бенитес все еще чувствует осадок из-за своего увольнения из «Реала».

«В то время, когда я был в «Реале», нам не дали победить, — сказал Бенитес. «Мы были первыми в Лиге чемпионов. В Лиге чемпионов, которую выиграл «Реал», мы выполнили свою работу.

«В Кубке Испании мы вылетели из-за административной ошибки с Денисом Черышевым. Тогда казалось, что это моя вина, потому что его уже не было. Команда физически превосходила соперников. Когда я уходил, у них было два очка отрыва над «Барселоной» с игрой в запасе. Два месяца спустя они отставали на 12 очков».

«Единственное замечание, которое я сделал Криштиану Роналду, которого я знал по «Манчестер Юнайтед», это то, что мы проанализировали, как он выполнял штрафные удары.

Мы проанализировали траекторию, и увидели, можем ли мы внести какие-то коррективы. Поняли, что не можем и забыли об этом. Это мой единственный разговор с ним. Все остальное - ложь. Что касается его штрафных после того, как я ушел, его статистика ухудшилась. Я был удивлен, что журналисты, которых я знал, распускали слухи о конфликтах, не поговорив со мной».