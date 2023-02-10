💖Милота дня: Начо прилетел в Мадрид на частном самолете Переса, чтобы успеть к рождению дочки

Начо Фернандес, игрок «Реала», в четвертый раз стал отцом и опубликовал видео с новорожденной дочерью Лолой на руках.

На заднем плане играла песня C Tangana «Me muero de envidia» — в тексте трека рассказывается о великолепной девушке по имени Лола.

«Добро пожаловать, Лола», - поделился Начо. У него и Марии Кортес уже было трое детей: Алехандра, Начо и Гильермо.

Начо приехал из Марокко, где «Реал» сыграет финал клубного чемпионата мира, в Мадрид, чтобы присутствовать на родах.

Кстати, Флорентино Перес предложил ему свой частный самолет, чтобы он мог прибыть вовремя к рождению ребенка.

Защитник должен вернуться в Марокко в пятницу, чтобы подготовиться к матчу своей команды против саудовского «Аль-Хилаля».