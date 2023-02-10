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💖Милота дня: Начо прилетел в Мадрид на частном самолете Переса, чтобы успеть к рождению дочки

Начо Фернандес Начо Фернандес
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Начо Фернандес, игрок «Реала», в четвертый раз стал отцом и опубликовал видео с новорожденной дочерью Лолой на руках.

На заднем плане играла песня C Tangana «Me muero de envidia» — в тексте трека рассказывается о великолепной девушке по имени Лола.

«Добро пожаловать, Лола», - поделился Начо. У него и Марии Кортес уже было трое детей: Алехандра, Начо и Гильермо.

Начо приехал из Марокко, где «Реал» сыграет финал клубного чемпионата мира, в Мадрид, чтобы присутствовать на родах.

Кстати, Флорентино Перес предложил ему свой частный самолет, чтобы он мог прибыть вовремя к рождению ребенка.

Защитник должен вернуться в Марокко в пятницу, чтобы подготовиться к матчу своей команды против саудовского «Аль-Хилаля».

5 комментариев

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Сергей Яковченко
Ответ Harut Hovsepyan
Внесите этому господину "золотую форточку" - приз душниле года! В 2023 его никто уже не переплюнет!
Армянская морда, ничего святого
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БЕКБЕРГАН
Ответ Ivan85
бред сивой кобылы а не милота. если только милота не в том, чтобы похерить тучу денег и топлива ради того чтоб увидеть ребёнка
Тебе лечиться надо, а не комменты писать. Рождения ребёнка это такое чувство словами нет возможности описать и не имеет значения расходы. И ещё все таки Флорентино Перес хороший президент и отличный человек. Чтобы Начо успел вовремя даже не жалел своего частного самолёта вот это и есть настоящие уважаемый человек и президент клуба.
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ZA.RMA
Папа💘
+1
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Harut Hovsepyan
Ответ Ivan85
бред сивой кобылы а не милота. если только милота не в том, чтобы похерить тучу денег и топлива ради того чтоб увидеть ребёнка
Внесите этому господину "золотую форточку" - приз душниле года! В 2023 его никто уже не переплюнет!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan85
бред сивой кобылы а не милота. если только милота не в том, чтобы похерить тучу денег и топлива ради того чтоб увидеть ребёнка
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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