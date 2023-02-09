Анчелотти подтвердил, что только двое ранее травмированных игроков прилетят в Марокко на финал Клубного ЧМ

После окончания полуфинала матча между «Мадридом» и «Аль-Ахли» (4:1), Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема и Эдер Милитао помогут команде в финале Клубного чемпионата мира, а вот Тибо Куртуа - нет.

«Завтра к нам присоединятся Карим и Эдер, Тибо вернется на поле в матче с «Осасуной», - заявил тренер «Реала».

Королевский клуб сыграет в своем пятом финале Клубного чемпионата мира 11 февраля, ему будет противостоять саудовский «Аль-Хиляль». «Реал Мадрид» остается самой успешной командой турнира – у них в активе уже есть четыре кубка.