Говорит Мадрид
Блог

Анчелотти подтвердил, что только двое ранее травмированных игроков прилетят в Марокко на финал Клубного ЧМ

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Эдер Милитао Эдер Милитао
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

После окончания полуфинала матча между «Мадридом» и «Аль-Ахли» (4:1), Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема и Эдер Милитао помогут команде в финале Клубного чемпионата мира, а вот Тибо Куртуа - нет. 

«Завтра к нам присоединятся Карим и Эдер, Тибо вернется на поле в матче с «Осасуной», - заявил тренер «Реала».

Королевский клуб сыграет в своем пятом финале Клубного чемпионата мира 11 февраля, ему будет противостоять саудовский «Аль-Хиляль». «Реал Мадрид» остается самой успешной командой турнира – у них в активе уже есть четыре кубка.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Ариф Мейланов
Хорошо, что кКуртуа не полетит. Лунин отлично играет, точно заслужил еще матч постоять в воротах. А Тибо пусть отдохнет перед напряженным отрезком сезона
Абсолютно верно, раз не дают Андрею играть в Кубке Короля он должен продолжить играть в финале, тем более своей игрой против Аль-Ахли полностью это заслужил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ариф Мейланов
Хорошо, что кКуртуа не полетит. Лунин отлично играет, точно заслужил еще матч постоять в воротах. А Тибо пусть отдохнет перед напряженным отрезком сезона
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Главное не форсировать возвращение, и без них Мадрид, при всем уважении к саудовской команде обязаны выигрывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий