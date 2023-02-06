Карло Анчелотти подтвердил, что Куртуа, Бензема и Милитао могу сыграть в финале Клубного ЧМ

Во время пресс-конференции перед матчем с «Аль-Ахли» Карло Анчелотти задали вопрос о состоянии Карима Бензема, Тибо Куртуа и Эдера Милитао и о шансах увидеть их в потенциальном финале Клубного чемпионата мира.

«Именно поэтому они и в заявке. Мы оставили их в Мадриде, чтобы они могли восстановиться, если мы будем играть в финале в субботу, то они смогут прилететь к нам в четверг»,- подтвердил тренер.

Судя по всему, наиболее высокие шансы восстановиться к финалу у Тибо Куртуа. Голкипер потянул сухожилие и должен быть готов к субботе.