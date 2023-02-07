Без Бензема, Милитао и Куртуа. Заявка «Мадрида» на полуфинал Клубного чемпионата мира

Этого ждали, и это произошло: Тибо Куртуа, Карим Бензема и Эдер Милитао не сыграют в полуфинале Клубного чемпионата мира против египетского «Аль Ахли» и останутся в «Мадриде». Конечно, они могут успеть восстановиться к гипотетическому финалу, который должен быть сыгран в субботу, но шансов мало.

Травмированные Лукас Васкес и Эден Азар тоже остаются в Вальдебебас, зато в Марокко поехали игроки «Кастильи» Лукас Каньисарес, Марвел, Марио Мартин и Серхио Аррибас.

Вот заявка Карло Анчелотти на полуфинал:

Как оцениваете шансы «Мадрида» на выход в финал турнира?