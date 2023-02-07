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Без Бензема, Милитао и Куртуа. Заявка «Мадрида» на полуфинал Клубного чемпионата мира

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Этого ждали, и это произошло: Тибо Куртуа, Карим Бензема и Эдер Милитао не сыграют в полуфинале Клубного чемпионата мира против египетского «Аль Ахли» и останутся в «Мадриде». Конечно, они могут успеть восстановиться к гипотетическому финалу, который должен быть сыгран в субботу, но шансов мало.

Травмированные Лукас Васкес и Эден Азар тоже остаются в Вальдебебас, зато в Марокко поехали игроки «Кастильи» Лукас Каньисарес, Марвел, Марио Мартин и Серхио Аррибас.

Вот заявка Карло Анчелотти на полуфинал:

Как оцениваете шансы «Мадрида» на выход в финал турнира?

2 комментария

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Zombieset
Если капитанскую повязку отдать Марвелу - будет забавное совпадение.
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Андрей Хенто
Мадрид обязан и без них выигрывать этот трофей, но с такой игрой будет очень сложно, тем не менее желаю удачи Мадриду.
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