«Дешевые журналисты любят копаться в хламе»: Гути когда-то сфотографировали в форме «Барсы»

Прошло 11 лет с тех пор, как появилась фотография легенды «Реала» Гути в футболке «Барселоны». Видеть бывшего «галактико» в футболке «сине-гранатовых» особенно странно, учитывая, насколько он ненавидит «Барселону».

Испанец отправился в Twitter, чтобы объяснить историю, стоящую за фотографией.

«Когда у человека есть желание поиграть в футбол с друзьями, но нет возможности купить форму [ему тогда было 15 лет], он будет носить ту, что есть на руках».

«Эта фотография вызывает у меня только положительные эмоции, потому что тогда я прекрасно провел время с друзьями. Все остальные мои воспоминания связаны с пребыванием в Мадриде».