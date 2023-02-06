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Винисиус не сбежал и мужественно раздавал автографы, пока фанаты «Мальорки» называли его «тупицей» и «балаболом»

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Винисиус снова подвергся массовым оскорблениям – после выездного поражения от «Мальорки» (1:0) бразилец вышел к болельщикам, чтобы раздать автографы.

Однако недоброжелательные фанаты хозяев кричали имена футболистов, которые кошмарили Вини во время игры – Пабло Маффео и Антонио Раильо.

На бразильце сфолили 10 раз – ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге аж с 2013 года.

Фанаты соперника называли Винисиуса «балаболом» и «тупицей», но футболист продолжал раздавать автографы и фотографироваться с фанатами. Кажется, все очевидно: Вини – молодец.

2 комментария

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Алексей Куликов
Не являюсь ни болельщиком Реала, ни поклонником Виниуса, но не понимаю, откуда к нему столько хейта? Да даже если у него завышенное самомнение, что с того?
+2
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Kidlax
Осталось теперь на поле себя также мужественно вести
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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