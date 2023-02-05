«Игра окончена». Болельщики нашли слабое звено в составе «Мадрида» на матч с «Мальоркой»
Болельщики «Мадрида» отреагировали на стартовый состав команды в матче с «Мальоркой» и остались недовольны попаданием в него одного из футболистов.
Карло Анчелотти поставил в обороне Начо, Рюдигера, Камавингу на левый фланг и Карвахаля на правый.
Болельщики в Twitter считают, что Дани Карвахаль – слабое звено команды.
«Единственное слабое звено в стартовом составе – это Карвахаль».
«Стеклянный Карва вернулся? Кто бы ни играл у «Мальорки» на левом фланге – у него будет праздник».
«Если не считать стеклянного Карвахаля, то все ок».
«Карвахаль.Игра окончена».
«Почему сегодня играет Карвахаль?».
Сезон складывается для Дани Карвахаля непросто: пока он принял участие в 22 матчах за Королевский клуб и сделал 3 ассиста. Дани вернулся на поле в игре против «Валенсии» после мышечной травмы.
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