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«Игра окончена». Болельщики нашли слабое звено в составе «Мадрида» на матч с «Мальоркой»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
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Болельщики «Мадрида» отреагировали на стартовый состав команды в матче с «Мальоркой» и остались недовольны попаданием в него одного из футболистов.

Карло Анчелотти поставил в обороне Начо, Рюдигера, Камавингу на левый фланг и Карвахаля на правый.

Болельщики в Twitter считают, что Дани Карвахаль – слабое звено команды.  

«Единственное слабое звено в стартовом составе – это Карвахаль».

«Стеклянный Карва вернулся? Кто бы ни играл у «Мальорки» на левом фланге – у него будет праздник».

«Если не считать стеклянного Карвахаля, то все ок».

«Карвахаль.Игра окончена».

«Почему сегодня играет Карвахаль?».

Сезон складывается для Дани Карвахаля непросто: пока он принял участие в 22 матчах за Королевский клуб и сделал 3 ассиста. Дани вернулся на поле в игре против «Валенсии» после мышечной травмы.

3 комментария

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Arthurino
Ответ Антон
"авторитетное" мнение от глоров
Мнение мнением, но отсутствие конкуренции и травмы делают свое дело. Сегодняшний матч подтверждает это. Прошел только первый тайм, но кроме ошибок и в защите, и в атаке, Карва ничего не показывает. Порро упустили, Канселу упустили, даже не знаю, кого хотя бы теоретически может купить Перес на эту позицию, а может и вовсе никого не купить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MADRiD_00
Назвать Дани слабым звеном это как минимум глупость. Даже если он в плохой форме!
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
"авторитетное" мнение от глоров
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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