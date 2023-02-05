«Игра окончена». Болельщики нашли слабое звено в составе «Мадрида» на матч с «Мальоркой»

Болельщики «Мадрида» отреагировали на стартовый состав команды в матче с «Мальоркой» и остались недовольны попаданием в него одного из футболистов.

Карло Анчелотти поставил в обороне Начо, Рюдигера, Камавингу на левый фланг и Карвахаля на правый.

Болельщики в Twitter считают, что Дани Карвахаль – слабое звено команды.

«Единственное слабое звено в стартовом составе – это Карвахаль».

«Стеклянный Карва вернулся? Кто бы ни играл у «Мальорки» на левом фланге – у него будет праздник».

«Если не считать стеклянного Карвахаля, то все ок».

«Карвахаль.Игра окончена».

«Почему сегодня играет Карвахаль?».

Сезон складывается для Дани Карвахаля непросто: пока он принял участие в 22 матчах за Королевский клуб и сделал 3 ассиста. Дани вернулся на поле в игре против «Валенсии» после мышечной травмы.