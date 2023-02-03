Рамос однажды сделал комплимент Сампаоли прямо перед матчем с «Севильей» Тренер был в шоке от таких слов

Оказывается, Серхио Рамос не только первоклассный защитник, но и любитель хорошего футбола. По крайней мере, это то, что мы можем заключить из его послания Хорхе Сампаоли перед матчем с «Севильей» еще в 2017 году.

«Да здравствуют люди, у которых есть яйца. Вы один из них», — сказал тогдашний капитан «Реала».

Судя по реакции Сампаоли, он явно не ожидал таких слов от Рамоса.

Матч, кстати, закончился победой «Севильи» со счетом 2:1, а Серхио в послематчевом интервью похвалил тренера: «Мне нравятся люди с характером, он отлично справляется. Поздравляю его. Он великолепный тренер, он уже показал это в Чили».

Сампаоли известен своим атакующим футболом и любовью к нестандартным схемам. Это помогло ему выиграть Кубок Америки в 2015 году, первый международный трофей в истории Чили.

Будучи продуктом академии «Севильи», Рамос был явно рад видеть, что Сампаоли тренирует клуб.

Однако с тех пор тренеру в основном не везло. В мае 2017 года он уехал из «Севильи» в сборную Аргентины, но провалил кампанию ЧМ-2018 и ушел по обоюдному согласию.