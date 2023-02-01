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Президент «Райо» подтвердил возвращение Франа Гарсии в «Мадрид» летом 2023 года

Реал Мадрид Реал Мадрид
Фран Гарсия Фран Гарсия
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«Реал Мадрид» вернет левого защитника Франа Гарсию в конце сезона, эту информацию подтвердил президент «Райо» Мартин Преса.

Фран Гарсия присоединился к «Райо» на правах аренды еще в 2020 году, а через год подписал постоянный контракт с клубом.

За эти три сезона защитник закрепился в составе «Райо» и стал настоящей угрозой на левом фланге, благодаря чему привлек внимание зарубежных клубов.

«Реал» принял решение вернуть Франа будущим летом – «сливочным» до сих пор принадлежат 50% прав на 23-летнего футболиста, им придется заплатить за него всего 5 млн евро.

1 комментарий

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Искандер Нагимов
Усилился Перес 😀
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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