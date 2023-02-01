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Анчелотти окончательно поставил крест на Азаре: бельгиец уже не переодевается на матч, даже если попадает в заявку

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Эден Азар Эден Азар
Футбол Футбол

А в начале сезона были большие надежды.

В последний раз бельгиец выходил в составе в матче против «Мальорки» в сентябре. С тех пор он сыграл всего три игры во всех турнирах, в том числе против «Касереньо» из четвертого дивизиона в Кубке, который ему явно не удался.

За все время Азар ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной удачной обводки и ни одной успешной подачи.

«Азару будто не было дела до матча. Он не хотел получать мяч, не бежал. Он был совершенно незаметен», – сказал вингер соперников Кармело Мересиано после матча.

В середине января Эден встретился с тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией в Саудовской Аравии. Как сообщал El Chiringuito TV, полузащитник мадридского клуба посетил офис тренера, под руководством которого он играл за «Лилль» и можете перейти в клуб Роналду в качестве свободного агента.

В «Реала» же карьера Эдена явно окончена – дошло до того, что Азар не переодевается на матчи, даже попадая в заявку, судя по кадрам, распространенным в испанской прессе.

Видимо, на поле появиться шансов у бельгийца больше нет.

1 комментарий

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Антон
Скоро в халате и тапках приходить будет, с палкой шашлыка и певком
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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