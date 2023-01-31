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«ПСЖ» пытался купить игрока «Реала» в последний день трансферов. Перес отказал, хотя контракт полузащитника истекает летом

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«Пари Сен-Жермен» заинтересован в Марко Асенсио и обратился к «Реалу», сообщают заслуживающие доверия Серхио Сантос и Маттео Моретто.

Однако «Реал» закрыл двери для возможного перехода еще до того, как парижане смогли подать официальное предложение. И это несмотря на то, что контракт Асенсио истекает в конце сезона.

Текущий план «Мадрида» состоит в том, чтобы продлить контракт с Марко и оставить его в клубе.

Что касается Асенсио, то его приоритетом является продолжение карьеры на «Сантьяго Бернабеу», но он хочет, чтобы ему обещали важную роль в команде. Если клуб не рассчитывает на него, 26-летний футболист рассмотрит свои варианты.

Говорят, что «ПСЖ» по-прежнему держит испанца в поле зрения и предложит ему сделку, если он не продлит контракт. 

В этом сезоне Асенсио забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах.

3 комментария

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corazón blanco
Правильное решение, у нас и так мало вингеров, которые могут выйти на замену. Азар отработанный материал. Надеюсь, что все же сойдутся по зарплате и продлят контракт. Да, Марко не самый стабильный игрок, но порой его действия приносят важные очки команде. И все же жаль, что после той страшной травмы крестов так и не вышел на свой прежний уровень. Тем не менее он уже стал в доску своим парнем.
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-=Dead King=-
Ну і нехай маринують його далі на банці. Це ж так в дусі сРеала
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Spencer Rodriguez
Опыт Хесе должен послужить для Марко уроком.
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