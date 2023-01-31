«ПСЖ» пытался купить игрока «Реала» в последний день трансферов. Перес отказал, хотя контракт полузащитника истекает летом

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в Марко Асенсио и обратился к «Реалу», сообщают заслуживающие доверия Серхио Сантос и Маттео Моретто.

Однако «Реал» закрыл двери для возможного перехода еще до того, как парижане смогли подать официальное предложение. И это несмотря на то, что контракт Асенсио истекает в конце сезона.

Текущий план «Мадрида» состоит в том, чтобы продлить контракт с Марко и оставить его в клубе.

Что касается Асенсио, то его приоритетом является продолжение карьеры на «Сантьяго Бернабеу», но он хочет, чтобы ему обещали важную роль в команде. Если клуб не рассчитывает на него, 26-летний футболист рассмотрит свои варианты.

Говорят, что «ПСЖ» по-прежнему держит испанца в поле зрения и предложит ему сделку, если он не продлит контракт.