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У «Мадрида» много потерь: новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Сосьедада»

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В 19-м туре Ла Лиги «Мадрид» примет в гостях «Реал Сосьедад».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «королевского клуба» на предстоящую игру. 

Новости команд

«Мадрид»

В команде Анчелотти осталось всего пять здоровых защитников. Алаба, Карвахаль и Тчуамени будут готовы только к матчу против «Валенсии», который состоится в четверг.

Менди и Васкес также пропустят встречу.

Заявка «сливочных» на матч:

«Реал Сосьедад»

Баскский клуб остался без девяти игроков, в том числе двух ключевых футболистов – Давида Сильвы и Микеля Мерино. 

Клуб уже поделился заявкой на игру:

Возможный состав «Мадрида» на матч против «Реал Сосьедада»

С каким счетом закончится матч? 

2 комментария

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Савва Мамонтов
Начо и Кама по краям Тони и Эдер в центре.
Главное Федю в нападении ни ставить. Он с глубины и атакует лучше и защищается!
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corazón blanco
Оба клуба обескровленны, но я надеюсь, что это не помещает командам показать игру высокого качества. Ну и надеюсь на победу Мадрида, нельзя далеко отпускать Барселону. Ну и главное, чтобы снова не сработал принцип бывшего игрока. Кубо сейчас очень хорош, один из лидеров Сосьедада, против Барселоны в Кубке Короля был одним из лучших. Надеюсь Начо справится с ним.
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-1
-1
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