У «Мадрида» много потерь: новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Сосьедада»
В 19-м туре Ла Лиги «Мадрид» примет в гостях «Реал Сосьедад».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «королевского клуба» на предстоящую игру.
Новости команд
«Мадрид»
В команде Анчелотти осталось всего пять здоровых защитников. Алаба, Карвахаль и Тчуамени будут готовы только к матчу против «Валенсии», который состоится в четверг.
Менди и Васкес также пропустят встречу.
Заявка «сливочных» на матч:
«Реал Сосьедад»
Баскский клуб остался без девяти игроков, в том числе двух ключевых футболистов – Давида Сильвы и Микеля Мерино.
Клуб уже поделился заявкой на игру:
Возможный состав «Мадрида» на матч против «Реал Сосьедада»
С каким счетом закончится матч?
Главное Федю в нападении ни ставить. Он с глубины и атакует лучше и защищается!