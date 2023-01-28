У «Мадрида» много потерь: новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Сосьедада»

В 19-м туре Ла Лиги «Мадрид» примет в гостях «Реал Сосьедад».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «королевского клуба» на предстоящую игру.

Новости команд

«Мадрид»

В команде Анчелотти осталось всего пять здоровых защитников. Алаба, Карвахаль и Тчуамени будут готовы только к матчу против «Валенсии», который состоится в четверг.

Менди и Васкес также пропустят встречу.

Заявка «сливочных» на матч:

«Реал Сосьедад»

Баскский клуб остался без девяти игроков, в том числе двух ключевых футболистов – Давида Сильвы и Микеля Мерино.

Клуб уже поделился заявкой на игру:

Возможный состав «Мадрида» на матч против «Реал Сосьедада»

С каким счетом закончится матч?