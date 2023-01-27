«К счастью, я не комментировал эту игру». Легенда «Атлетико» раскритиковал судейство на матче против «Мадрида»

Также считает, что Себальос должен был быть удален.

Бывший хавбек «Атлетико» Паулу Футре раскритиковал решение Сесара Сото Градо не показать вторую желтую карточку игроку «Мадрида» Дани Себальосу.

«Как так получилось, что Себальосу не дали на 71-й минуте вторую желтую карточку? Скандал. Было ощущение, что мы вернулись в 80-е и 90-е. К счастью, меня не пригласили комментировать игру. Иначе мне бы запретили въезд в Испанию».

Мнение Футре разделяют и действующие игроки и тренер «Атлетико»:

Родриго Де Поль: «Мы считаем, что эпизод с Себальосом – это очевидная ситуация. Он должен был получить вторую желтую. Все это видели. Каждый из нас может ошибаться, но мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу».

Диего Симеоне: «Себальосу могли показать вторую желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Мадрид» счастлив».

Ян Облак: «Я считаю, что это красная. У «Реала» тоже должно было быть удаление. При счете 1:0 в пользу «Атлетико» они должны были получить вторую желтую, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли к этому».

А как вы считаете, наиграл ли вчера Дани Себальос на удаление? Пишите в комментариях.