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«К счастью, я не комментировал эту игру». Легенда «Атлетико» раскритиковал судейство на матче против «Мадрида»

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Также считает, что Себальос должен был быть удален.

Бывший хавбек «Атлетико» Паулу Футре раскритиковал решение Сесара Сото Градо не показать вторую желтую карточку игроку «Мадрида» Дани Себальосу.

«Как так получилось, что Себальосу не дали на 71-й минуте вторую желтую карточку? Скандал. Было ощущение, что мы вернулись в 80-е и 90-е. К счастью, меня не пригласили комментировать игру. Иначе мне бы запретили въезд в Испанию».

Мнение Футре разделяют и действующие игроки и тренер «Атлетико»:

Родриго Де Поль: «Мы считаем, что эпизод с Себальосом – это очевидная ситуация. Он должен был получить вторую желтую. Все это видели. Каждый из нас может ошибаться, но мы бы хотели, чтобы судьи когда-то ошиблись в нашу пользу».

Диего Симеоне: «Себальосу могли показать вторую желтую, но он ее не увидел. А Савич увидел. «Мадрид» счастлив».

Ян Облак: «Я считаю, что это красная. У «Реала» тоже должно было быть удаление. При счете 1:0 в пользу «Атлетико» они должны были получить вторую желтую, но судьи решили иначе. Мы уже привыкли к этому».

А как вы считаете, наиграл ли вчера Дани Себальос на удаление? Пишите в комментариях.

10 комментариев

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30-71
Источник фото радует отдельно. Себа при фоле не видел игрока вообще ,смотрел на мяч в воздухе,кстати это и показал судья в ответ на претензии матрасов. Нет там желтой
+1
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+1
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Сергей Барсуков
Ответ Ivang King
Не ну второй эпизод чистая желтая, а первый конечно абсурдная карточка, так что справедливость восторжествовала, а на счёт судейство, мне вообще казалось что к Атлетико судья более лоялен.
Вот. Я АБСОЛЮТНО ТАКОГО ЖЕ МНЕНИЯ!!!!!! Коммент выше!!
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Сергей Барсуков
Второй фол Дани - это явная желтая, без разговоров. А вот первый.... не это фол, НО НЕ НА ЖЕЛТУЮ. Поэтому Сото Градо понял свою ошибку и решил "не удалять Себальоса"
А Савич, реально подвел команду. Поступил как дурачек. Сперва мячик не отдавал. 1я желтая а потом фол. Кстати, если бы Савич не был удален, то 2го гола бы не было. Но Реал бы забил по любому!!! Ждем 30е число, очень любопытно!!!!!!!!!!!!!
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Ivang King
Ответ Real_v_dushe
Что первый, что второй эпизоды абсолютно не на жёлтые. Не вижу никакого смысла в том, что несёт этот матрасный клоун
Не ну второй эпизод чистая желтая, а первый конечно абсурдная карточка, так что справедливость восторжествовала, а на счёт судейство, мне вообще казалось что к Атлетико судья более лоялен.
+1
0
+1
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Real_v_dushe
Что первый, что второй эпизоды абсолютно не на жёлтые. Не вижу никакого смысла в том, что несёт этот матрасный клоун
+2
0
+2
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Akosha Akbarov
Ответ ZA.RMA
Так там первая желтая была сомнительной, поэтому не стал давать вторую. Да и гол Атлетико вряд ли был бы забит, если бы судья остановил игру после того как в него мяч попал:)
Вот только увидел адекватного фана футбола ! 100% согласен тобой !
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-1
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Green grass
Нытье - это единственное, что остаётся грязным матрасами, когда на поле их раз за разом нагинают
+2
-3
-1
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raiska123
Ответ El_Patron
Это явная ошибка судьей Себальос не играл на мяч и сбил Лемара когда у Матрасников была опасная атака. Винисиус в каждом моменте симулировал и критиковал решение судьи ему не показали горчишник а Коке показали. Милитао дал корпус сзади Корреа, там даже фола не увидили а когда Эрмосо ставил пятую точку ему показали ЖК. Я предполажу что эти поступки из за "Рассизма" со стороны болельшиков Атлетико! Но это не спреведливо
Не справедливо оставлять мяч в игре когда в тебя он попадает , после которого идёт гол
+3
-1
+2
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El_Patron
Это явная ошибка судьей Себальос не играл на мяч и сбил Лемара когда у Матрасников была опасная атака. Винисиус в каждом моменте симулировал и критиковал решение судьи ему не показали горчишник а Коке показали. Милитао дал корпус сзади Корреа, там даже фола не увидили а когда Эрмосо ставил пятую точку ему показали ЖК. Я предполажу что эти поступки из за "Рассизма" со стороны болельшиков Атлетико! Но это не спреведливо
0
-2
-2
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ZA.RMA
Так там первая желтая была сомнительной, поэтому не стал давать вторую.

Да и гол Атлетико вряд ли был бы забит, если бы судья остановил игру после того как в него мяч попал:)
+6
-1
+5
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