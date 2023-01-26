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Родриго забил шедевр в дерби после сольного прохода. Похоже, мы знаем, кто его вдохновил

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Позаимствовал скилл у легенды ✨

Сегодня «Реал» принимает «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании.

К середине второго тайма мадридцы уступали со счетом 1:0, хоть они и всеми силами пытались пробраться к воротам соперника.

За всю встречу команда Анчелотти нанесла 13 ударов по воротам, из которых 4 ― в створ, но только один завершился голом. На 71-й минуте Анчелотти выпустил Родриго вместо Вальверде, и уже спустя 6 минут 22-летний бразилец вернул «Реал» в игру.

Он сделал все сам: обведя несколько игроков «Атлетико» (пара из них даже упала), Родриго пролетел к воротам и заколотил мяч внешней стороной стопы.

Благодаря его голу игра перешла в овертайм, так что у команды Анчелотти есть все шансы вырвать победу. Каков скилл!

И то, как был забит этот гол, напоминает о бразильской легенде «Реала» — Роналдо. Сколько таких сольных проходов мы видели в его исполнении!

И это неудивительно, ведь только недавно эти двое виделись в Катаре. Пользователи соцсетей уверены, что именно благодаря этому Родриго и забил:

Кажется, Родриго действительно взял у Роналду частичку его магии.

7 комментариев

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Нефанатик
Родриго намного интереснее Винисиуса. Винисиуса даже с натяжкой нельзя назвать умным игроком, а Родриго думает головой.
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rino-2010
Ни Рональдо, ни Месси тут не при чём. Такая мягкая, кошачья техника была только у Пеле.
0
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белошип
Ответ xDe xDe
А я бы сказал, больше на Месси было похоже, чем на игру Зубастика. Лео часто так делал, несложными перекладываниями мяча с ноги на ногу оставляя защитников в дураках.
Меси в плане техники и рядом не валялся рядом с Рональдо)
+1
-2
-1
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corazón blanco
Это было потрясающе, очень рад за него. Главное здоровья ему, надеюсь, что никакого серьёзного повреждения он не получил и скоро вернётся в строй.
+3
-1
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Lifar Skladchikov
4 человека обыграл парень и забил в ближний сильному вратарю - гений🔥
+5
0
+5
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xDe xDe
А я бы сказал, больше на Месси было похоже, чем на игру Зубастика. Лео часто так делал, несложными перекладываниями мяча с ноги на ногу оставляя защитников в дураках.
+1
-5
-4
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Армен Онфрой
Еще до того как мяч пересек линию, уже по проходу в голове сразу ассоциация появилась с Роналдо, прекрасный гол
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