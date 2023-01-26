Родриго забил шедевр в дерби после сольного прохода. Похоже, мы знаем, кто его вдохновил

Позаимствовал скилл у легенды ✨

Сегодня «Реал» принимает «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании.

К середине второго тайма мадридцы уступали со счетом 1:0, хоть они и всеми силами пытались пробраться к воротам соперника.

За всю встречу команда Анчелотти нанесла 13 ударов по воротам, из которых 4 ― в створ, но только один завершился голом. На 71-й минуте Анчелотти выпустил Родриго вместо Вальверде, и уже спустя 6 минут 22-летний бразилец вернул «Реал» в игру.

Он сделал все сам: обведя несколько игроков «Атлетико» (пара из них даже упала), Родриго пролетел к воротам и заколотил мяч внешней стороной стопы.

Благодаря его голу игра перешла в овертайм, так что у команды Анчелотти есть все шансы вырвать победу. Каков скилл!

И то, как был забит этот гол, напоминает о бразильской легенде «Реала» — Роналдо. Сколько таких сольных проходов мы видели в его исполнении!

И это неудивительно, ведь только недавно эти двое виделись в Катаре. Пользователи соцсетей уверены, что именно благодаря этому Родриго и забил:

Кажется, Родриго действительно взял у Роналду частичку его магии.