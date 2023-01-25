«Мы оцениваем его». Анчелотти впервые прокомментировал слухи об интересе к Гарсии

Похоже, что воспитанник может вернуться в клуб.

Фран Гарсия? Он вышел из нашей юношеской академии, и мы оцениваем его. Но мы не будем принимать никаких решений о трансферах до конца сезона», − сказал Карло Анчелотти.

По сообщениям СМИ, Фран Гарсия может обойтись «Мадриду» в 5 млн евро. 23-летний игрок сейчас выступает за «Райо Вальекано».

Гарсия может сыграть как левого защитника, так и левого вингера. В этом сезоне на его счету 2 голевые передачи.

Ферлан Менди и Начо − единственные варианты Анчелотти на позиции левого защитника прямо сейчас. Давид Алаба предпочитает играть на позиции центрального защитника.