«Мы оцениваем его». Анчелотти впервые прокомментировал слухи об интересе к Гарсии
Похоже, что воспитанник может вернуться в клуб.
Фран Гарсия? Он вышел из нашей юношеской академии, и мы оцениваем его. Но мы не будем принимать никаких решений о трансферах до конца сезона», − сказал Карло Анчелотти.
По сообщениям СМИ, Фран Гарсия может обойтись «Мадриду» в 5 млн евро. 23-летний игрок сейчас выступает за «Райо Вальекано».
Гарсия может сыграть как левого защитника, так и левого вингера. В этом сезоне на его счету 2 голевые передачи.
Ферлан Менди и Начо − единственные варианты Анчелотти на позиции левого защитника прямо сейчас. Давид Алаба предпочитает играть на позиции центрального защитника.
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