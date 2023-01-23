Дело не только в отдыхе: Анчелотти объяснил, почему оставил Крооса и Модрича на скамейке в матче с «Атлетиком»

«Почему Модрич и Кроос остались на скамейке? Я хотел, чтобы и другие игроки были мотивированы. Себальос и Асенсио заслужили место в стартовом составе», - заявил Карло Анчелотти по окончании матча «Мадрида» с «Атлетиком» (0:2).

«Модрич отлично тренировался на неделе, он мог начать игру в Бильбао с первых минут, но я решил не рисковать. Кроосу тоже нужен был отдых», - добавил итальянский специалист.

Оба ветерана вышли на поле только во втором тайме. И если Лука Модрич выглядел не лучшим образом, то Тони Кроос смог забить красивый гол.

Говорят, что Модрич устал на чемпионате мира, поэтому пока не смог показать впечатляющей игры за клуб после международного перерыва.

Дани Себальос и Марок Асенсио неплохо проявили себя в отсутствии Крооса и Модрича.