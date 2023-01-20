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Милитао – лучший, Куртуа – худший: оценки игроков «Мадрида» за матч против «Вильярреала»

Дани Себальос Дани Себальос
Эдер Милитао Эдер Милитао
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Марко Асенсио Марко Асенсио
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Карим Бензема Карим Бензема
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«Вильярреал» дал серьезный бой «Мадриду» в Кубке Испании.

В первом тайме соперник откровенно издевался над обороной «Реала». Уже на 4-й минуте после симпатичной комбинации «Вильярреала», Капу разрушил оборону «сливочных» и открыл счет. Бедный Рюдигер носился за Чуквуэзе, но так и не смог сдержать нигерийца. Сэмюэл забил на 42-й минуте.

Но во втором тайме «королевский клуб» перевернул игру. Помогли замены Анчелотти, который выпустил на поле Себальоса и Асенсио. На 57-й минуте Дани отдал голевую Винисиусу. Сравнять счет удалось Милитао. Бензема не смог поразить ворота соперника, зато Эдер удачно сыграл на добивании.

Победу у «Вильярреала» вырвали Себальос и Асенсио. На 86-й минуте Марко отдал мяч Дани, который был совершенно свободен. Себальос в касание забил зрелищный гол и принес своей команде победу в непростой битве. Итоговый счет – 3:2 в пользу «сливочных».

Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Вильярреала» 

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11 комментариев

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Harut Hovsepyan
Ответ Black Bei
Это понятно , что в конце концов и т д, тем не менее поменьше нужно пропускать!
Кого за нос стоит подергать - так это Менди! Даже бесит уже смотреть на его бессильные потуги что-либо сделать. Ни пас в продвижение не отдаст, ни в отбор пойти нормально не может уже!
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Harut Hovsepyan
Кстати, видел кадры, как Тчуамени смотрел на стадионе матч НБА, который шел одновременно с матчем (если бы был хотя бы проходной соперник, или матч с аутсайдером в ЛЛ, то окей, а тут ...)

Не одобряю такое поведение молодого игрока!
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corazón blanco
Ответ Harut Hovsepyan
Так Мили и первый хорошо провел, пытался везде подчистить, многое получалось у него! По крайней мере в голах я его вины не вижу .. На счет Дани - нет слов, всегда верил, что он не просто так в команде, прошлый сезон это доказал, а эта игра еще более наглядно продемонстрировала его качества.
В дополнение хочу еще отметить Начо, тоже очень сильный матч провел, здорово читал игру, сделал много ключевых перехватов.
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Black Bei
Ответ Harut Hovsepyan
Все, что мог, Тибо взял. Он же не человек-паук, в конце концов 😁
Это понятно , что в конце концов и т д, тем не менее поменьше нужно пропускать!
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Harut Hovsepyan
Ответ Black Bei
Тибо нужно за 👃🏻 встряхнуть, много стал пропускать 😐!
Все, что мог, Тибо взял. Он же не человек-паук, в конце концов 😁
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Harut Hovsepyan
Ответ corazón blanco
Милитао просто предстал пред нами Мальдини и Барези в одном лице во втором тайме. Ну и Дани шикарно вышел на замену, заслуживает своей игрой выйти в стартовом составе против Бильбао.
Так Мили и первый хорошо провел, пытался везде подчистить, многое получалось у него! По крайней мере в голах я его вины не вижу ..

На счет Дани - нет слов, всегда верил, что он не просто так в команде, прошлый сезон это доказал, а эта игра еще более наглядно продемонстрировала его качества.
+1
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+1
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Black Bei
Тибо нужно за 👃🏻 встряхнуть, много стал пропускать 😐!
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Алланур
Себальяоса в основу
Одегара из арсенала
Тчуамени из лазарета
И вот папе Карле нормальный центр👌
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Raul14
Ответ corazón blanco
Милитао просто предстал пред нами Мальдини и Барези в одном лице во втором тайме. Ну и Дани шикарно вышел на замену, заслуживает своей игрой выйти в стартовом составе против Бильбао.
Ему нужна стабильность! И я уверен что он станет новым Модричем. Вышел и начал управлять игрой) Как Лука.
+3
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+3
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Raul14
Надеюсь Себальоса продлят! Я давно об этом говорю. Он каждый раз, когда ему дают шансы, старается воспользоваться ими по максимуму! Молодец Дани!
+9
0
+9
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corazón blanco
Милитао просто предстал пред нами Мальдини и Барези в одном лице во втором тайме. Ну и Дани шикарно вышел на замену, заслуживает своей игрой выйти в стартовом составе против Бильбао.
+6
0
+6
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