Милитао – лучший, Куртуа – худший: оценки игроков «Мадрида» за матч против «Вильярреала»

«Вильярреал» дал серьезный бой «Мадриду» в Кубке Испании.

В первом тайме соперник откровенно издевался над обороной «Реала». Уже на 4-й минуте после симпатичной комбинации «Вильярреала», Капу разрушил оборону «сливочных» и открыл счет. Бедный Рюдигер носился за Чуквуэзе, но так и не смог сдержать нигерийца. Сэмюэл забил на 42-й минуте.

Но во втором тайме «королевский клуб» перевернул игру. Помогли замены Анчелотти, который выпустил на поле Себальоса и Асенсио. На 57-й минуте Дани отдал голевую Винисиусу. Сравнять счет удалось Милитао. Бензема не смог поразить ворота соперника, зато Эдер удачно сыграл на добивании.

Победу у «Вильярреала» вырвали Себальос и Асенсио. На 86-й минуте Марко отдал мяч Дани, который был совершенно свободен. Себальос в касание забил зрелищный гол и принес своей команде победу в непростой битве. Итоговый счет – 3:2 в пользу «сливочных».

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