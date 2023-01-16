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Восемь игровых номеров «Реала», которые скоро могут освободиться

Хесус Вальехо Хесус Вальехо
Начо Фернандес Начо Фернандес
Тони Кроос Тони Кроос
Эден Азар Эден Азар
Марко Асенсио Марко Асенсио
Альваро Одриосола Альваро Одриосола
Ферлан Менди Ферлан Менди
Реал Мадрид Реал Мадрид
Мариано Диас Мариано Диас
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Летом «Мадрид», скорее всего, избавится от некоторых игроков.

У кого-то истекает контракт, кому-то Карло Анчелотти дает слишком мало игрового времени. Давайте взглянем на номера футболистов, которые скоро могут покинуть команду.

№ 5. Хесус Вальехо продолжает терять позиции среди защитников «Реала». Смена клубной прописки может реанимировать карьеру испанца.

№ 6. Контракт Начо с «Реалом» закончится в конце этого сезона. Не исключено, что клуб его отпустит, ведь Анчелотти редко выпускает защитника на поле.

№ 7. Травмы, плохая физическая форма и слабые выступления говорят не в пользу Эдена Азара. Очевидно, в «Реале» у бельгийца будущего нет. Смена клуба может вновь вернуть Эдена в игру.

№ 8. «Мадрид» хочет, чтобы Тони Кроос остался в клубе после истечения контракта. Но немец, кажется, серьезно настроен в конце сезона повесить бутсы на гвоздь. Сейчас будущее Крооса в «Реале» зависит от самого Тони.

Toni Kroos 'to remain at Real Madrid' - Sports Mole

№ 11. Если «Реал» получит хорошее предложение по Марко Асенсио, клуб, скорее всего, его отпустит. Испанец еще не договорился о новом контракте с «Мадридом. Его будущее пока выглядит смутно.

№ 16. Положению Альваро Одриосолы в «Реале» не позавидуешь. В этом сезоне защитник не сыграл за «сливочных» ни минуты. Уход из клуба в конце сезона практически неизбежен, ему необходимо спасать свою карьеру.

№ 23. Ферлан Менди не впечатляет в последних играх. Он почти не участвует в атаке и часто ошибается в защите. «Мадрид», скорее всего, продаст его этим летом, если получит достойное предложение.

№ 24. Мариано Диас превратился в балласт «королевского клуба». То он хочет срочно уйти из «Реала», то решает остаться, так как чувствует себя в команде вполне комфортно. Но летом доминиканец станет свободным агентом, вряд ли «сливочные» захотят видеть его в команде.

По кому из этих игроков вы будете скучать больше всего в случае ухода футболиста из «Мадрида»? 

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