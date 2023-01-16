Восемь игровых номеров «Реала», которые скоро могут освободиться

Летом «Мадрид», скорее всего, избавится от некоторых игроков.

У кого-то истекает контракт, кому-то Карло Анчелотти дает слишком мало игрового времени. Давайте взглянем на номера футболистов, которые скоро могут покинуть команду.

№ 5. Хесус Вальехо продолжает терять позиции среди защитников «Реала». Смена клубной прописки может реанимировать карьеру испанца.

№ 6. Контракт Начо с «Реалом» закончится в конце этого сезона. Не исключено, что клуб его отпустит, ведь Анчелотти редко выпускает защитника на поле.

№ 7. Травмы, плохая физическая форма и слабые выступления говорят не в пользу Эдена Азара. Очевидно, в «Реале» у бельгийца будущего нет. Смена клуба может вновь вернуть Эдена в игру.

№ 8. «Мадрид» хочет, чтобы Тони Кроос остался в клубе после истечения контракта. Но немец, кажется, серьезно настроен в конце сезона повесить бутсы на гвоздь. Сейчас будущее Крооса в «Реале» зависит от самого Тони.

№ 11. Если «Реал» получит хорошее предложение по Марко Асенсио, клуб, скорее всего, его отпустит. Испанец еще не договорился о новом контракте с «Мадридом. Его будущее пока выглядит смутно.

№ 16. Положению Альваро Одриосолы в «Реале» не позавидуешь. В этом сезоне защитник не сыграл за «сливочных» ни минуты. Уход из клуба в конце сезона практически неизбежен, ему необходимо спасать свою карьеру.

№ 23. Ферлан Менди не впечатляет в последних играх. Он почти не участвует в атаке и часто ошибается в защите. «Мадрид», скорее всего, продаст его этим летом, если получит достойное предложение.

№ 24. Мариано Диас превратился в балласт «королевского клуба». То он хочет срочно уйти из «Реала», то решает остаться, так как чувствует себя в команде вполне комфортно. Но летом доминиканец станет свободным агентом, вряд ли «сливочные» захотят видеть его в команде.

По кому из этих игроков вы будете скучать больше всего в случае ухода футболиста из «Мадрида»?