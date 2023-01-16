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Анчелотти был категорически против продажи Каземиро. У тренера был четкий план на бразильца

Каземиро Каземиро
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Летом «Мадрид» расстался с легендой клуба. Каземиро покинул «королевский клуб» и присоединился к «Манчестер Юнайтед».

По информации издания Diario AS, Карло Анчелотти решительно выступал против плана «Реала» по продаже бразильца. Тренер рассчитывал, что Каземиро будет играть в полузащите вместе с Тчуамени.

Анчелотти подтвердил, что Каземиро хочет перейти в «МЮ»

Судя по всему, у руководства «сливочных» был другой взгляд на игрока. Учитывая возраст полузащитника, правление решило пойти против воли тренера.

«Мадрид» все еще не сумел качественно выстроить игру без бразильца, он привносил в команду слишком многое. Сам Каземиро был открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед», он хотел получить новый опыт в своей карьере. Но у «Реала» при этом было все, чтобы сохранить игрока в клубе.

Как считаете, продажа Каземиро стала ошибкой «Мадрида»?

3 комментария

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corazón blanco
Ответ Бахтияр Молдохметов
Может Алабу наигрывать кем то между цз и опорником?! Всяко отлично бы подчищал
Алабу лучше выпускать вместо Менди на левом фланге, уверен, что он бы смотрелся значительно лучше, как в атаке, так и в оборонительных действиях.
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Бахтияр Молдохметов
Может Алабу наигрывать кем то между цз и опорником?! Всяко отлично бы подчищал
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruslan3132
пошли заказухи карманных газет для дистабилизации обстановки в Реале ))
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