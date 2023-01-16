Анчелотти был категорически против продажи Каземиро. У тренера был четкий план на бразильца

Летом «Мадрид» расстался с легендой клуба. Каземиро покинул «королевский клуб» и присоединился к «Манчестер Юнайтед».

По информации издания Diario AS, Карло Анчелотти решительно выступал против плана «Реала» по продаже бразильца. Тренер рассчитывал, что Каземиро будет играть в полузащите вместе с Тчуамени.

Судя по всему, у руководства «сливочных» был другой взгляд на игрока. Учитывая возраст полузащитника, правление решило пойти против воли тренера.

«Мадрид» все еще не сумел качественно выстроить игру без бразильца, он привносил в команду слишком многое. Сам Каземиро был открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед», он хотел получить новый опыт в своей карьере. Но у «Реала» при этом было все, чтобы сохранить игрока в клубе.

Как считаете, продажа Каземиро стала ошибкой «Мадрида»?