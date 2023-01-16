Карвахаль - худший игрок «Реала» в матче с «Барсой»: оценки за «Эль-Класико»

15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
А вот Менди это просто позорище
Винисиуса и Камавингу критикуют зря. Бразилец, считай, один на фланге - от Менди вообще никакой помощи, у Вини только два варианта почти всегда - пытаться бежать или отыграть чуть в центр на Бензема, если тот открыт. Сегодня ещё и Кроос сыграл плохо, который обычно у Вини за спиной. При такой ограниченности (и это не его вина) закрыть бразильца очень просто, толку критиковать его за отсутствие полезных действий. На одно только индивидуальное мастерство надеяться? Так это глупо. Вон, там Оуэн даже заинтересовался, в чём был план на матч, кроме варианта контратаки через Вини. Ну а про Камавингу уже написал в другом коменте.