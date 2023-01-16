Карвахаль - худший игрок «Реала» в матче с «Барсой»: оценки за «Эль-Класико»

"Реал" ужасно провел финал Суперкубка Испании против "Барсы" - поражени 1:3.

Лишь на последней минуте Карим Бензема отыграл один мяч. И стал лучшим игроком "Реала" по оценке SofaScore - 7,3 бала.

У Марко Асенсио, который вышел на замену, 7,0.

А худшим стал Дани Карвахаль, он отыграл на 6,0.