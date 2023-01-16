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Карвахаль - худший игрок «Реала» в матче с «Барсой»: оценки за «Эль-Класико»

Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
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"Реал" ужасно провел финал Суперкубка Испании против "Барсы" - поражени 1:3.

Лишь на последней минуте Карим Бензема отыграл один мяч. И стал лучшим игроком "Реала" по оценке SofaScore - 7,3 бала. 

У Марко Асенсио, который вышел на замену, 7,0. 

А худшим стал Дани Карвахаль, он отыграл на 6,0.

15 комментариев

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_Amelina_ Landau
Ответ Robert
Когда я увидел Крооса в опорке, я сразу понял, что мы проиграем. Его нельзя туда ставить. Это всегда приводит к поражениям. Тони это снова доказал. Он был ужасен. Еще отмечу Рюдигера, просто полный провал. Непонятная суета, от него в защите постоянно и причем не только в сегодняшнем матче. Походу нам подсунули очень среднего заща, благо хоть бесплатно взяли его.
На счет Крооса полностью поддерживаю. Рюдигер великолепен при трех центральных, а вот 4-4-2 он всегда был средним игроком.
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_Amelina_ Landau
Ответ xDe xDe
Худшим Дани не назову, несмотря на то, что из-под него были голы забиты. Имхо, Менди антигерой просто без вариантов. Но в тройке худших, да, Карвахаль вместе с Рюдигером. Винисиуса и Камавингу критикуют зря. Бразилец, считай, один на фланге - от Менди вообще никакой помощи, у Вини только два варианта почти всегда - пытаться бежать или отыграть чуть в центр на Бензема, если тот открыт. Сегодня ещё и Кроос сыграл плохо, который обычно у Вини за спиной. При такой ограниченности (и это не его вина) закрыть бразильца очень просто, толку критиковать его за отсутствие полезных действий. На одно только индивидуальное мастерство надеяться? Так это глупо. Вон, там Оуэн даже заинтересовался, в чём был план на матч, кроме варианта контратаки через Вини. Ну а про Камавингу уже написал в другом коменте.
Вы как матч смотрите? Рюдигер конечно не фантастически сыграл, но неужели вы не видите , что Милитао два раза оставил дыру за спиной - выдвигаясь на перехват и оба эпизода приведи к голам? Не хватало чистого опорника - Кроос вообще не нужен против мобильной середины соперника (все матчи плей-офф ЛЧ посмотрите)... Все молчат о Бензема... Все, забудьте. Два года - он прыгнул выше головы, сейчас он смещениями только мешает флангам , да и многочисленные "пятки" , потери мяча...
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xDe xDe
Ответ Robert
Да, поэтому надо ставить туда медленного Крооса, который никогда не славился, отбором и агрессией. Просто папа Карло трус. Лучше поставить своего любимчика на неудобную позицию, чем молодому доверится и рискнуть. Ладно, в любом случае провалились вообще все, вся команда мертвецы были.
Да, сегодня обделалась и команда, и Карло с планом на игру. Выделять кого-то из игроков бессмысленно, хотя плохо сыграли не все - из-за провалившихся и те, кто действовал на неплохом уровне, в итоге ничего не смогли показать.
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Robert
Ответ xDe xDe
Видимо, чисто из-за куда большего опыта Крооса. Иных причин для Карло не вижу. Эду очень юн и у него пока действительно есть некоторые проблемы с контролем зоны именно позади себя. Впереди-то нормально всё.
Да, поэтому надо ставить туда медленного Крооса, который никогда не славился, отбором и агрессией. Просто папа Карло трус. Лучше поставить своего любимчика на неудобную позицию, чем молодому доверится и рискнуть. Ладно, в любом случае провалились вообще все, вся команда мертвецы были.
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xDe xDe
Ответ Robert
Меня просто удивляет, почему Камавинга не играет опорника, когда надо заменить Тчуамени. У него хороший отбор и в подкаты он, неплохо стелется. На трансфермаркте щас глянул, 62 игры в опорной зоне он уже сыграл. Зачем пихать туда, медленного и по природе своей, травоядного Крооса, мне лично абсолютно непонятно.
Видимо, чисто из-за куда большего опыта Крооса. Иных причин для Карло не вижу. Эду очень юн и у него пока действительно есть некоторые проблемы с контролем зоны именно позади себя. Впереди-то нормально всё.
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corazón blanco
Не стоило Карвахаля выпускать с повреждением, очень тяжёлый был сегодня. Да сегодня вся защита была отвратительна. Такая игра Менди даже не удивляет - классика в полседнее время. Пора выходить на трансферный рынок + дать шанс Винисиусу Тобиасу, хуже не будет, потому что уже некуда.
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Robert
Ответ xDe xDe
Тони в опорке играет не первый раз, и это не так критично, когда сам Кроос в форме, а защита у него за спиной играет нормально. Сегодня не было ни того, ни другого - из защитников неплохо отыграл только Милитао, остальные были не то что плохи, а просто ужасны. В таком варианте и насыщение Камавингой центра поля не помогло, ожидаемый результат.
Меня просто удивляет, почему Камавинга не играет опорника, когда надо заменить Тчуамени. У него хороший отбор и в подкаты он, неплохо стелется. На трансфермаркте щас глянул, 62 игры в опорной зоне он уже сыграл. Зачем пихать туда, медленного и по природе своей, травоядного Крооса, мне лично абсолютно непонятно.
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0
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xDe xDe
Ответ Robert
Когда я увидел Крооса в опорке, я сразу понял, что мы проиграем. Его нельзя туда ставить. Это всегда приводит к поражениям. Тони это снова доказал. Он был ужасен. Еще отмечу Рюдигера, просто полный провал. Непонятная суета, от него в защите постоянно и причем не только в сегодняшнем матче. Походу нам подсунули очень среднего заща, благо хоть бесплатно взяли его.
Тони в опорке играет не первый раз, и это не так критично, когда сам Кроос в форме, а защита у него за спиной играет нормально. Сегодня не было ни того, ни другого - из защитников неплохо отыграл только Милитао, остальные были не то что плохи, а просто ужасны. В таком варианте и насыщение Камавингой центра поля не помогло, ожидаемый результат.
0
0
0
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Gregori Milman
С такой игрой будет проиграно всё, что возможно, команда не готова даже на 50%! Не верится, что выиграем ла лигу.
0
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Robert
Когда я увидел Крооса в опорке, я сразу понял, что мы проиграем. Его нельзя туда ставить. Это всегда приводит к поражениям. Тони это снова доказал. Он был ужасен. Еще отмечу Рюдигера, просто полный провал. Непонятная суета, от него в защите постоянно и причем не только в сегодняшнем матче. Походу нам подсунули очень среднего заща, благо хоть бесплатно взяли его.
+3
0
+3
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белошип
Ответ xDe xDe
Почему Камавинги не должно? Его абсолютно незаслуженно называют одним из худшим игроков матча. Все без исключения косяки Эдуардо - результат отвратных передач от партнёров. Плюс ему пришлось пытаться создавать (следовательно, с риском потерять мяч), поскольку Барса сегодня полностью отрезала от игры Модрича, а Кроос, видимо, не выспался. Не знаю, как иначе объяснить невнятную игру немца. Короче, Камавинга вообще ни в чём сегодня не виноват.
То-же не понял гона в адрес Камы,был неплох сегодня
А вот Менди это просто позорище
+1
0
+1
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xDe xDe
Худшим Дани не назову, несмотря на то, что из-под него были голы забиты. Имхо, Менди антигерой просто без вариантов. Но в тройке худших, да, Карвахаль вместе с Рюдигером.
Винисиуса и Камавингу критикуют зря. Бразилец, считай, один на фланге - от Менди вообще никакой помощи, у Вини только два варианта почти всегда - пытаться бежать или отыграть чуть в центр на Бензема, если тот открыт. Сегодня ещё и Кроос сыграл плохо, который обычно у Вини за спиной. При такой ограниченности (и это не его вина) закрыть бразильца очень просто, толку критиковать его за отсутствие полезных действий. На одно только индивидуальное мастерство надеяться? Так это глупо. Вон, там Оуэн даже заинтересовался, в чём был план на матч, кроме варианта контратаки через Вини. Ну а про Камавингу уже написал в другом коменте.
+2
0
+2
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xDe xDe
Ответ Raul Bloodworth
Менди, камавинги и Рюдигера в старте Реала быть не должно/
Почему Камавинги не должно? Его абсолютно незаслуженно называют одним из худшим игроков матча. Все без исключения косяки Эдуардо - результат отвратных передач от партнёров. Плюс ему пришлось пытаться создавать (следовательно, с риском потерять мяч), поскольку Барса сегодня полностью отрезала от игры Модрича, а Кроос, видимо, не выспался. Не знаю, как иначе объяснить невнятную игру немца. Короче, Камавинга вообще ни в чём сегодня не виноват.
+3
0
+3
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Raul Bloodworth
Менди, камавинги и Рюдигера в старте Реала быть не должно/
+1
0
+1
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-Real-ist-
да с ним практически вся команда готова поспорить) даже вышедшие на замену Начо и Себальос
+4
0
+4
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