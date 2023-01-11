Карвахалю сегодня 31 год! С Днем Рождения, Дани!

Дани Карвахалю сегодня исполнился 31 год. Латераль родился 11 января 1992 года в Леганесе, а свой день рождения отмечает в Саудовской Аравии, сидя на скамейке в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Дани пропустил игру с «Вильярреалом» из-за дискомфорта в мышцах, ждем появления защитника на поле в Эр-Рияде.

Карвахаль проводит свой десятый сезон в первой команде «Мадрида», на его счету 349 матчей за клуб, 5 побед в Лиге чемпионов, 4 на Клубном чемпионате мира, 4 Суперкубка Европы, 3 победы в Ла Лиге, 3 Суперкубка Испании и Кубок Короля. В этом сезоне Дани отыграл 19 матчей за «Реал».

А еще Дани Карвахаль заложил первый камень в Вальдебебас, будучи 14-летним мальчишкой, вместе с самим Альфредо ди Стефано.

Поздравляем Дани и желаем победы в сегодняшнем матче!