«Реал» назвал причины, почему Менди будет продан. У защитника есть несколько месяцев

Сезон 22/23 стал одним из худших выступлений Ферлана Менди с момента его прихода в «Реал».

Поскольку срок действия контракта истекает в 2025 году, клуб не уверен в возможности продления левого защитника, утверждает авторитетный представитель Marca Хосе Феликс Диас.

Таким образом, «Мадрид» выслушает предложения по Менди, если его выступления не улучшатся в ближайшие месяцы.

Карло Анчелотти по-прежнему доверяет Ферлану, но фанаты уже устали от француза. Защитное мастерство Менди было его главной сильной стороной, но теперь, кажется, даже этого нет. 27-летний футболист плохо владеет мячом и почти не участвует в атаке.