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«Реал» назвал причины, почему Менди будет продан. У защитника есть несколько месяцев

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ферлан Менди Ферлан Менди
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Сезон 22/23 стал одним из худших выступлений Ферлана Менди с момента его прихода в «Реал».

Поскольку срок действия контракта истекает в 2025 году, клуб не уверен в возможности продления левого защитника, утверждает авторитетный представитель Marca Хосе Феликс Диас. 

Таким образом, «Мадрид» выслушает предложения по Менди, если его выступления не улучшатся в ближайшие месяцы.

Карло Анчелотти по-прежнему доверяет Ферлану, но фанаты уже устали от француза. Защитное мастерство Менди было его главной сильной стороной, но теперь, кажется, даже этого нет. 27-летний футболист плохо владеет мячом и почти не участвует в атаке.

В этом сезоне Менди сыграл за «Реал» 19 матчей — все, кроме одного, с самого начала — и сделал одну результативную передачу. 

2 комментария

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Артем Павлычев
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Тогда давайте вернём состав Реал Мадрид 2018!!! Это состав, с которым можно выигрывать сезон за сезоном, а особенно Лигу чемпионов!!! HALA MADRID!!! VAMOS REAL!!! HALA MADRID Y NADA MÁS!!!
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белошип
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Основа из защей у Реала должна быть такой:
МРАК)
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