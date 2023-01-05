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«Мадрид» организовал новогодний ужин для команды. Перес произнес трогательную речь

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«Реал» провел праздничный ужин, на который были приглашены мужская и женская футбольные команды, а также баскетбольный «Мадрид».

Клуб не только отметил наступление нового года, но также вспомнил достижения команд в прошлом сезоне.

Судя по фотографиям, вечер прошел отлично:

В зале выставили все трофеи, которые команды завоевали в прошлом сезоне:

Флорентино Перес обратился к игрокам с небольшой речью:

«Мы можем и дальше разделять радость, которую нам приносят победы. Я всегда говорю, что присоединиться к «Мадриду», быть его частью – это привилегия и большая ответственность. Вы должны знать, что мы очень гордимся тем, чего вы добились в предыдущем сезоне. «Реал Мадрид» известен во всем мире своей способностью бороться до конца, чтобы достичь того, что считается недостижимым. С этой эмблемой и этой футболкой мы никогда не сдадимся».

Настоящая семья.

3 комментария

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Raul14
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А Рюди такой: "Блин, а я не выиграл же эти трофеи..."))
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corazón blanco
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Рюдигер стесняется своей новой прически, в кепке сидит за столом)
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Asker Nourusov
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С наступившим Новым Годом, и Мадрид, и всех болельщиков Мадрида поздравляю!, Ребят , успеха, побед, взять первенство в этом сезоне Лигы Чемпионов и Ла лиги!!!, С Новым Годом, Хала Мадрид!!!!
P.s без травм)))..
+4
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