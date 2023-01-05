«Мадрид» организовал новогодний ужин для команды. Перес произнес трогательную речь

«Реал» провел праздничный ужин, на который были приглашены мужская и женская футбольные команды, а также баскетбольный «Мадрид».

Клуб не только отметил наступление нового года, но также вспомнил достижения команд в прошлом сезоне.

Судя по фотографиям, вечер прошел отлично:

В зале выставили все трофеи, которые команды завоевали в прошлом сезоне:

Флорентино Перес обратился к игрокам с небольшой речью:

«Мы можем и дальше разделять радость, которую нам приносят победы. Я всегда говорю, что присоединиться к «Мадриду», быть его частью – это привилегия и большая ответственность. Вы должны знать, что мы очень гордимся тем, чего вы добились в предыдущем сезоне. «Реал Мадрид» известен во всем мире своей способностью бороться до конца, чтобы достичь того, что считается недостижимым. С этой эмблемой и этой футболкой мы никогда не сдадимся».

Настоящая семья.