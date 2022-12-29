«Я с ним уже виделся, мы поговорили». Анчелотти дал четкий ответ на вопрос о трансферных планах «Реала»

30 декабря «Реал» вернется к клубному футболу – в первом матче после международной паузы «королевский клуб» встретится с «Вальядолидом».

На пресс-конференции перед игрой Ла Лиги Карло Анчелотти рассказал о трансферных планах «Мадрида» на январь. Слова тренера передает Фабрицио Романо:

«Нам не нужно никого подписывать в январе, наш рынок закрыт. А что касается уходов из клуба, мы рассмотрим ситуации некоторых игроков».

Анчелотти не забыл упомянуть и свежее приобретение клуба – 16-летнего нападающего из Бразилии:

«Мы уже подписали Эндрика, невероятный талант. Я с ним уже виделся, мы немного поговорили, он присоединится к нам в 2024 году. В клубе все счастливы и взволнованы».

После 14-ти туров «Мадрид» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Сливочные» набрали 35 очков, команда Анчелотти всего на два очка отстает от первого места, где расположилась «Барселона».

Согласны с Анчелотти? «Реалу» действительно не нужно усилиться зимой?