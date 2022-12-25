Говорит Мадрид
Блог

Четверо футболистов «Мадрида» могут покинуть клуб в январе

Мариано Диас Мариано Диас
Реал Мадрид Реал Мадрид
Марко Асенсио Марко Асенсио
Клубы
Альваро Одриосола Альваро Одриосола
Дани Себальос Дани Себальос
Футбол Футбол

Зимнее трансферное окно вот-вот откроется, в январе «Мадрид» могут покинуть сразу четверо футболистов.

Марко Асенсио

В январе Марок исполнится 27 лет, а в июне у него закончится контракт с «Мадридом». Футболист может уйти, чтобы получить больше игрового времени. Для клуба это последняя возможность заработать на трансфере Асенсио, если он уйдет летом, то уже бесплатно.

Дани Себальос

У них с Асенсио ситуации похожи: Дани тоже не уверен в своем будущем, если на «Бернабеу» поступит выгодное предложение, то полузащитника не станут удерживать в клубе.

 

Альваро Одриосола

Правый латераль – единственный футболист команды, который с начала сезона еще не выходил на поле. Очень вероятно, что он покинет «Реал» ради игрового времени – в Италии им интересуются несколько клубов.

 

Мариано Диас

Нападающий – кандидат на выход в каждое трансферное окно, и грядущий январь не станет исключением. У Мариано остался год по контракту с «Реалом», клуб будет стараться продать его в январе или летом, чтобы заработать.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий