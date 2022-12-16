Бензема больше не будует играть за сборную Франции? Его отношения с Дешамом полностью испортились

Есть вероятность, что Карима Бензема мы больше не увидим в сборной Франции.

По информации Santos Revelo, у форварда «Реала» окончательно испортились отношения с главным тренером сборной Дидье Дешамом.

Бензема не играл за Францию на ЧМ-2022 из-за травмы, хотя изначально попал в заявку команды. Возможно, форвард рассчитывал сыграть в плей-офф, восстановившись к тому времени, но Карима уже решили не использовать на фоне успехов Оливье Жиру на ЧМ.

Учитывая то, что Дешам останется во главе сборной как минимум до Евро-2024, Бензема больше может не сыграть за сборную.

Ключевой фактор – Кариму 19 декабря исполнится 35 лет. После следующего Евро французу будет уже 37.