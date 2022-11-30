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«Нас ограбили». Фанаты «Реала» шутят над упущенным противостоянием Модрича и Куртуа в матче ЧМ

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Хорватия борется с Бельгией за выход в плей-офф чемпионата мира. А фанаты «Реала» внимательно следят за представителями «Мадрида», которые на поле Мундиаля оказались по разные стороны баррикад.

На 16-й минуте судья назначил пенальти в ворота Бельгии и поставил фанатов «королевского клуба» перед тяжелейшим выбором: сейв Куртуа или гол Модрича. Лука и Тибо уже были готовы к дуэли, но после просмотра видеоповтора рефери отменил своё решение. Схватку игроков «Реала» болельщики так и не увидели.

Зато у фанатов появился отличный повод пустить в ход свою фантазию. Волну шуток о несостоявшейся дуэли голкипера и полузащитника «сливочных» уже не остановить.

Делимся лучшими шутками фанатов:

💭 «Гол Модрича или сейв Куртуа?»

💭 «Вот кто решил ситуацию с пенальти Модрича против Куртуа».

💭 «Игуаин после МЛС тоже выбрать не может».

💭 «Нас ограбили! Был бы такой мощный эпизод с противостоянием Куртуа и Модрича».

💭 «Куртуа, прости, но Модрич должен выиграть».

💭 «Куртуа против Модрича».

💭 «Это как выбрать красную или синюю таблетку в «Матрице».

💭 «Извини, Куртуа, но Модрич должен победить».

Если бы пенальти все же был бы назначен, за кого вы бы болели? За Тибо или Луку?   

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