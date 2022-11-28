«Я разговаривал с ним после того, как он уехал»: Дешам исключает возвращение Бензема в сборную Франции на ЧМ

Тренер сборной Франции Дидье Дешам исключил возможность возвращения Карима Бензема в Катар.

«Я не думаю об этом сейчас. Я говорил с Бензема после того, как он покинул расположение команды. У меня 24 игрока, и я сосредоточен на них», - заявил тренер.

«Я предоставляю вам спорить на эту тему, я же не буду комментировать то, что не касается наших повседневных дел».

Слухи о том, что Карим Бензема может вернуться на чемпионат мира, появились в связи с его быстрым восстановлением после травмы.

Однако, похоже, это просто слухи, поскольку Карим готовится вернуться к тренировкам с «Мадридом» в следующем месяце.