Топ-тренер заинтересован в работе в «Мадриде»: клуб и болельщики хорошо с ним знакомы

Карло Анчелотти провел фантастическую работу в «Мадриде» после возвращения. Итальянский тренер привел команду к победе в Ла Лиге и Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Хотя положение Анчелотти в клубе устойчивое, ходят слухи о том, что итальянец подумывает о пенсии. Ранее он сам намекал о том, что тренерская работа в «Мадриде» может стать для него последней.

Но свято место, как известно, пусто не бывает: по информации Sport Bild, Томас Тухель знаком с этой поговоркой и считает, что в «Мадриде» скоро может открыться вакансия, которая его заинтересует.

Немецкий тренер поставил рекорд, приняв участие в пяти финалах за 18 месяцев работы с «Челси», взяв три трофея.

Такой специалист, как Тухель стал бы отличным вариантом для «Реала», если Карло Анчелотти действительно решит завершить карьеру в ближайшем будущем, а немец все еще будет без работы.

Справился бы Томас Тухель с «Мадридом»? Пишите в комментариях.